استكشاف العصور المظلمة الكونية: ناسا ومختبر بيركلي يطلقان تجربة قمرية طموحة

من المقرر أن يطلق مشروع Lusee-Night الممول من وكالة ناسا (ليلة التجارب الكهرومغناطيسية لسطح القمر) تجربة رائدة على الجانب البعيد من القمر في عام 2025. وبالتعاون مع العديد من المختبرات الأمريكية، تهدف Lusee-Night إلى البحث عن إشارات الراديو القديمة من القمر. العصور المظلمة الكونية منذ أكثر من 14 مليار سنة.

تشير العصور المظلمة إلى الفترة التي تلت الانفجار الكبير عندما بدأت النجوم والمجرات الأولى في التشكل. وأعلن مختبر لورانس بيركلي الوطني (مختبر بيركلي)، الشريك الرئيسي في المشروع، أن المهمة الأولية للتجربة ستمتد لـ 18 شهرًا. ومن المتوقع أن توفر التجربة رؤى حاسمة حول الكون.

ستقوم شركة Firefly Aerospace، وهي منظمة خاصة، بنقل التجربة إلى القمر. المشروع عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة ومختبر بيركلي ومختبر بروكهافن الوطني وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة مينيسوتا.

يقوم مختبر بيركلي حاليًا ببناء هوائي التجربة، والذي سيحاول اكتشاف موجات الراديو القديمة. يوفر الجانب البعيد من القمر بيئة نقية وهادئة للراديو ومثالية لالتقاط هذه الإشارات. يعمل القمر كدرع، حيث يحجب موجات الراديو من الأرض، ومن خلال التشغيل خلال الليل القمري، يمكن للتجربة القضاء على التداخل من الشمس.

تشكل الظروف الصعبة على سطح القمر عقبات إضافية أمام التجربة. يجب أن تتحمل درجات حرارة تتراوح من -280 درجة فهرنهايت إلى 250 درجة فهرنهايت خلال اليوم القمري. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الجانب البعيد من القمر لا يواجه الأرض أبدًا، فإن الاتصال المباشر بالتجربة مستحيل. وبدلاً من ذلك، سيتم نقل جميع البيانات التي تم جمعها بواسطة Lusee-Night عبر قمر صناعي يمر في السماء.

ستركز التجربة على الترددات بين 0.5 و50 ميغاهيرتز، ولكن من المتوقع أن تكون هناك حاجة لتجارب مستقبلية أكثر حساسية للكشف عن الإشارات الخافتة من العصور المظلمة. على الرغم من التحديات التقنية، تمثل Lusee-Night مسعى مثيرًا لاستكشاف مناطق مجهولة وتحقيق اكتشافات فلكية رائدة.

مصادر:

– مختبر لورانس بيركلي الوطني (مختبر بيركلي)

- ناسا

التعاريف:

– العصور المظلمة: فترة ما بعد الانفجار الكبير عندما بدأت النجوم والمجرات الأولى في التشكل.

- ليلة التجربة الكهرومغناطيسية لسطح القمر (Lusee-Night): تجربة تمولها وكالة ناسا تهدف إلى اكتشاف إشارات الراديو القديمة من العصور الكونية المظلمة على الجانب البعيد من القمر.

– Firefly Aerospace: منظمة خاصة تشارك في نقل تجربة Lusee-Night إلى القمر.