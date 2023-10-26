استكشاف أنماط الحركة: القواسم المشتركة بين الكائنات الحية

قدم العلماء في جامعة جونز هوبكنز ملاحظة جديرة بالملاحظة فيما يتعلق بأنماط الحركة التي تظهرها الكائنات الحية المختلفة. وتكشف دراستهم أن الكائنات الحية، بدءًا من الميكروبات إلى البشر، تظهر أنماطًا متشابهة من الحركة لفهم وإدراك محيطها بشكل أفضل. هذا البحث لديه القدرة على التأثير على تخصصات مثل الروبوتات والعلوم المعرفية.

ركزت الدراسة على سمكة السكين الكهربائية، وهي نوع معروف بإصدار تفريغات كهربائية لتحديد المأوى والتهرب من الحيوانات المفترسة. لاحظ الباحثون أنه عند إطفاء الأنوار، أظهرت الأسماك حركات متكررة ذهابًا وإيابًا، مما سمح لها بالاستشعار ببيئتها بشكل فعال في المياه المظلمة. على العكس من ذلك، في ظروف الإضاءة الجيدة، تمايلت أسماك السكاكين بلطف مع دفعات غير متكررة من الحركة السريعة. يُعزى هذا التحول في السلوك إلى حاجة الأسماك إلى استكشاف محيطها بشكل أكثر نشاطًا عندما تكون حالة عدم اليقين مرتفعة، والعودة إلى وضع "الاستغلال" الأكثر استقرارًا عندما تقل حالة عدم اليقين.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن سلوك تبديل الوضع هذا لم يقتصر على الأسماك وحدها. ومن خلال إنشاء نموذج لمحاكاة سلوكيات الاستشعار الرئيسية، تمكنوا من تحديد نفس الحركات المعتمدة على الحواس في الكائنات الحية الأخرى، بما في ذلك الأميبا والعث والصراصير والخفافيش والفئران والبشر. توضح هذه النتائج أن الكائنات الحية عبر الأنواع المختلفة قد طورت استراتيجيات مماثلة لتحسين إدراكها للعالم.

تمتد آثار الدراسة إلى ما هو أبعد من فهم سلوك الحيوان. ويعتقد الباحثون أن أفكارهم يمكن تطبيقها لتحسين تصميم طائرات البحث والإنقاذ بدون طيار، ومركبات الفضاء، وغيرها من الروبوتات المستقلة. ومن خلال دمج أنماط الحركة المعتمدة على الحواس في أنظمة التحكم الروبوتية، يأمل العلماء في تعزيز قدرة الروبوتات على التنقل وفهم بيئاتها.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة الضوء على الترابط بين أنماط الحركة عبر الكائنات الحية المتنوعة. وهو يسلط الضوء على كيف أدى التطور إلى تقارب الحلول المماثلة، حتى في الأنواع المتباعدة على شجرة الحياة. للمضي قدمًا، يعد المزيد من الاستكشاف لحركات الاستشعار اللاواعية في الحيوانات والكائنات الحية الأخرى بتعميق فهمنا للإدراك وربما إلهام التقدم المبتكر في مجال الروبوتات.

أسئلة وأجوبة

ما هي النتيجة الرئيسية للدراسة التي أجراها العلماء في جامعة جونز هوبكنز؟

والنتيجة الرئيسية هي أن الكائنات الحية، بدءا من الميكروبات إلى البشر، تظهر أنماطا مماثلة من الحركة لفهم وإدراك محيطها.

ما هي الكائنات الحية التي تم ذكرها على وجه التحديد في نتائج الدراسة؟

وتشمل نتائج الدراسة أسماك السكاكين الكهربائية والأميبا والعث والصراصير والخفافيش والفئران والبشر.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

البحث له آثار على تخصصات مثل الروبوتات والعلوم المعرفية. ويمكن استخدامه لتحسين تصميم ووظائف طائرات البحث والإنقاذ بدون طيار، ومركبات الفضاء، وغيرها من الروبوتات المستقلة.