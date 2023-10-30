حدود جديدة: الكشف عن الكون المبكر من خلال المحاكاة الحاسوبية

قدمت محاكاة حاسوبية رائدة للكون المبكر رؤى رائعة حول تكوين المجرات والنجوم خلال تلك الحقبة. تم تطوير هذه المحاكاة من قبل باحثين من جامعة ماينوث في أيرلندا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، وتتوافق بشكل ملحوظ مع الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، مما يسلط الضوء على أسرار أصولنا الكونية.

أشارت الملاحظات الأولية التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى وجود تناقض محتمل بين التوقعات النظرية وسطوع وكتلة المجرات الأولى التي تمت دراستها. ومع ذلك، فإن "محاكاة عصر النهضة"، كما يطلق عليها، تعمل على سد هذه الفجوة بشكل فعال. إنها سلسلة من النماذج الحاسوبية المتطورة لتكوين المجرات في الكون المبكر، وهي قادرة على حل مشكلة تكوين كتل صغيرة من المادة المظلمة وتتبع تخثرها في هالات المادة المظلمة، والتي تستضيف في النهاية المجرات التي نلاحظها اليوم.

علاوة على ذلك، نجحت عمليات المحاكاة هذه في التقاط عملية تكوين النجوم الأولى في عالمنا، والمعروفة باسم نجوم المجموعة الثالثة. ومن المتوقع أن تكون هذه النجوم أكثر ضخامة وأكثر سطوعًا من النجوم التي نراها في يومنا هذا. من خلال التوافق الوثيق مع النماذج النظرية القائمة، تؤكد عمليات المحاكاة أن المجرات المرصودة تتفق مع الفيزياء التي تملي عمليات المحاكاة الكونية.

وأكد المؤلف الرئيسي جو إم ماكافري، وهو طالب دكتوراه في قسم الفيزياء النظرية في جامعة ماينوث، على أهمية هذه المحاكاة: "لقد أظهرنا أن هذه المحاكاة حاسمة في فهم أصلنا في الكون. وفي المستقبل، نأمل أن نستخدم نفس عمليات المحاكاة هذه لدراسة نمو الثقوب السوداء الضخمة في بداية الكون.

أشاد الدكتور جون ريغان، الأستاذ المشارك في قسم الفيزياء النظرية في جامعة ماينوث، بقوة تلسكوب جيمس ويب الفضائي في إحداث ثورة في فهمنا للكون المبكر. وشدد على أن ملاحظات التلسكوب تكشف عن كون يعج بتشكيل النجوم الضخمة وتطور عدد من الثقوب السوداء الضخمة خلال وقت كان فيه الكون أقل من 1٪ من عمره الحالي.

للمضي قدمًا، ستوجه هذه الملاحظات عملية تحسين النماذج النظرية، مما يمثل فرصة غير مسبوقة لتعميق فهمنا للمراحل المبكرة للكون.

أسئلة وأجوبة

ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) هو مرصد مداري للأشعة تحت الحمراء من شأنه أن يكمل ويوسع اكتشافات تلسكوب هابل الفضائي. ويغطي أطوال موجية أطول من الضوء مقارنة بهابل، مما يسمح له برؤية داخل سحب الغبار حيث تتشكل النجوم والأنظمة الكوكبية اليوم، وكذلك مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت في الكون المبكر.

ما هي نجوم السكان الثالث؟

نجوم المجموعة الثالثة هي النجوم الأولى التي يعتقد أنها تشكلت في الكون. ومن المتوقع أن تكون أكثر ضخامة وأكثر سطوعًا من النجوم الحالية. توفر دراسة نجوم السكان III معلومات قيمة حول المراحل المبكرة لتكوين النجوم وتطور المجرات.