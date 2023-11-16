عصر جديد من استكشاف الفضاء: بوابة الإنسانية إلى القمر وما بعده

نشأ أوليفر أورتيز في واشنطن العاصمة، وقد اشتعل فضوله حول الفضاء منذ سن مبكرة. اليوم، بصفته مهندسًا محترمًا في شركة Northrop Grumman، يلعب أورتيز دورًا حاسمًا في سعي البشرية لاستكشاف الفضاء من خلال المساهمة في تطوير Gateway، أول محطة فضائية في مدار القمر. تعد البوابة حجر الزاوية في مهمات أرتميس التابعة لناسا، والتي تهدف إلى إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر.

يقود أورتيز فريق هندسة الأنظمة بشركة Northrop Grumman، مع التركيز على تكامل العناصر الأساسية لـ Gateway والمعروفة باسم HALO (الموقع الاستيطاني للسكن والخدمات اللوجستية) وعنصر الطاقة والدفع. سيتم إطلاق هذه المكونات الأساسية إلى الفضاء على متن صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX قبل مهمة Artemis IV. وبمجرد تركيبها، ستكون HALO بمثابة أماكن للمعيشة، إلى جانب توفير الطاقة والتحكم المداري للمحطة الفضائية.

بدأت رحلة أورتيز في الهندسة في جامعة ميريلاند كوليدج بارك، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الطيران. انضم إلى شركة نورثروب جرومان كمتدرب في عام 2014، وسرعان ما قدم مساهمات كبيرة في برامج الفضاء المختلفة، بما في ذلك مهام إعادة الإمداد التجارية إلى محطة الفضاء الدولية.

على الرغم من أن أورتيز كان يطمح في البداية إلى أن يصبح عالمًا فلكيًا، إلا أن لقاءه مع زوج عالمة فلك خلال لقاء صدفة حول تركيزه نحو هندسة الطيران. ومن خلال هذا اللقاء الصدفي أدرك أورتيز شغفه الحقيقي.

إن مشاركة أورتيز المحورية في تصميم Next Step-1، وهي مقدمة لـ HALO، حددت المسار لمساره الحالي في شركة Northrop Grumman. أدى اختيار الشركة كمقاول رئيسي لشركة Gateway إلى تمكين Ortiz من تكريس حياته المهنية لإنشاء أول موطن في العالم مصمم للحفاظ على الحياة خارج مدار الأرض.

بالنسبة لأورتيز، تعتبر الاستدامة أمرًا أساسيًا. وهو يعتقد أنه من خلال إنشاء بيئة صالحة للسكن على القمر، يمكن للبشرية اكتساب معرفة لا تقدر بثمن من شأنها أن تمهد الطريق للبعثات المستقبلية إلى المريخ. تلعب البوابة، التي تم إنشاؤها من خلال التعاون التجاري والدولي، دورًا حاسمًا في اختبار التقنيات والقدرات المطلوبة للوجود البشري لفترة طويلة في الفضاء السحيق.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي البوابة؟

ج: البوابة هي أول محطة فضائية للبشرية في المدار القمري وهي عنصر حيوي في مهام أرتميس التابعة لناسا. إنه بمثابة أرض اختبار للتقنيات والقدرات اللازمة للحفاظ على الوجود البشري في الفضاء السحيق.

س: ما هي الهالة وعنصر القوة والدفع؟

ج: توفر HALO (الموقع السكني والخدمات اللوجستية) أماكن للمعيشة والطاقة للبوابة، بينما يساهم عنصر الطاقة والدفع في التحكم المداري للمحطة الفضائية. إنها عناصر أساسية للبنية التحتية لـ Gateway.

س: ما أهمية القمر في استكشاف الفضاء؟

ج: يعد القمر بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من استكشاف الفضاء، وخاصة البعثات إلى المريخ. ومن خلال التعلم من الحياة على القمر وحوله، يمكننا تطوير المعرفة والتقنيات اللازمة للمساعي المستقبلية.

س: ما هو دور الشراكات التجارية والدولية في تطوير البوابة؟

ج: يتم بناء البوابة من خلال الجهود التعاونية مع الشركاء التجاريين والدوليين. تعمل هذه الشراكات على تعزيز تبادل المعرفة والموارد والخبرات، وتسريع التقدم في جهود استكشاف الفضاء.

س: كيف تساهم البوابة في تحقيق الاستدامة في الفضاء؟

ج: إن جهود التطوير والاستكشاف التي تبذلها شركة Gateway على القمر تمكن العلماء والمهندسين من تعلم كيفية إنشاء بيئة آمنة وفعالة اقتصاديًا خارج الأرض. تعتبر هذه المعرفة ضرورية لإنشاء موائل بشرية مستدامة في الفضاء السحيق، بما في ذلك البعثات المستقبلية إلى المريخ.