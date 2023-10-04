نظرية التجميع: سد الفجوة بين الفيزياء والبيولوجيا في فهم التعقيد والتطور

تم تطوير إطار نظري جديد يسمى "نظرية التجميع" من قبل فريق دولي من الباحثين لسد الفجوة بين الفيزياء والبيولوجيا، وتوفير نهج موحد لفهم التعقيد والتطور في العالم الطبيعي. يقدم هذا العمل الرائد، المنشور في مجلة Nature، رؤى تحويلية في التطور البيولوجي وارتباطه بقوانين الفيزياء العالمية، مع تطبيقات واسعة النطاق بدءًا من البحث عن حياة خارج كوكب الأرض وحتى فهم أصول الحياة نفسها.

تعتمد نظرية التجميع على الأبحاث السابقة حول اكتشاف الحياة ومؤشر التجميع الجزيئي. قام الباحثون بتعيين درجة التعقيد للجزيئات، المعروفة باسم مؤشر التجميع الجزيئي، والتي تقيس الحد الأدنى من خطوات تكوين الروابط اللازمة لبناء الجزيء. لقد أظهروا أن هذا المؤشر قابل للقياس تجريبيًا ويرتبط بالجزيئات المشتقة من الحياة.

تقدم الدراسة الجديدة شكليات رياضية حول كمية فيزيائية تسمى "التجميع". تلتقط هذه الكمية مقدار الاختيار المطلوب لإنتاج كائنات معقدة بناءً على وفرتها ومؤشرات التجميع. توفر نظرية التجميع منظورًا جديدًا للفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وتوحد هذه التخصصات باعتبارها وجهات نظر مختلفة لنفس الواقع الأساسي. إنه يمثل خطوة مهمة نحو النظرية الأساسية التي تربط بين المادة الخاملة والحية.

وأظهر الباحثون إمكانية تطبيق نظرية التجميع في قياس الانتقاء والتطور في أنظمة مختلفة، بدءًا من الجزيئات البسيطة إلى البوليمرات المعقدة والهياكل الخلوية. فهو يشرح اكتشاف الأشياء الجديدة واختيار الأشياء الموجودة، مما يسمح بزيادة مفتوحة في التعقيد، وهي سمة من سمات الحياة والتكنولوجيا.

تتمتع نظرية التجميع بالقدرة على إحداث ثورة في مجالات علمية متعددة، من علم الكونيات إلى علوم الكمبيوتر. إنه يقدم طريقة جديدة لفهم المادة التي تشكل عالمنا، ليس فقط كجزيئات غير قابلة للتغيير ولكن أيضًا كما تحددها الذاكرة اللازمة لبناء الأشياء من خلال الاختيار مع مرور الوقت. ومع المزيد من التحسين والاستكشاف، يمكن لنظرية التجميع أن تغير فهمنا لأشكال الحياة المعروفة وغير المعروفة، بل وربما تحل أصل الحياة من خلال التجارب المعملية.

في الختام، توفر نظرية التجميع رؤى جديدة عميقة في الفيزياء الكامنة وراء التعقيد البيولوجي والابتكار التطوري. إنه يفتح إمكانيات مثيرة للبحث متعدد التخصصات عند تقاطع الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ونظرية المعلومات، ويعد بإعادة تشكيل فهمنا للعالم الطبيعي.

مرجع:

"نظرية التجميع تشرح وتحدد الانتقاء والتطور" (الطبيعة، 4 أكتوبر 2023)