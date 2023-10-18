اكتشافات جديدة في الجرافين: المغناطيسية غير التقليدية والوادي الحديدي

توصل العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى اكتشاف مدهش حول خصائص الجرافين، وهو عبارة عن ورقة واحدة من الجرافيت بسماكة ذرة واحدة. ووجدوا أنه عندما يتم تكديس الجرافين في خمس طبقات بنمط معيني الشكل، فإنه يأخذ حالة نادرة تُعرف باسم "متعدد الحديد". في هذه الحالة، يُظهر الجرافين مغناطيسية غير تقليدية وسلوكًا إلكترونيًا غريبًا يسمى الوادي الحديدي. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة هذه الخاصية في خمس طبقات من الجرافين، وليس في طبقات أقل. يمكن أن يكون لاكتشاف هذه الخاصية آثار مهمة على تصميم أجهزة تخزين البيانات لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية والكمية، حيث يمكن أن تزيد سعة التخزين وتقلل من استهلاك الطاقة.

الجرافين، الذي يتكون من شبكة سداسية من ذرات الكربون، معروف بقوته الاستثنائية على الرغم من بنيته الرقيقة للغاية. في هذه الدراسة، كان الباحثون مهتمين باستكشاف ما إذا كان الجرافين يمكنه عرض سلوك متعدد الحديد، حيث تنسق خصائص متعددة لإظهار حالات مفضلة متعددة. تتمتع المواد متعددة الحديد بالقدرة على تحسين السرعة وتكلفة الطاقة لمحركات الأقراص الصلبة، والتي تعتمد حاليًا على عملية مستهلكة للطاقة وبطيئة لتبديل المجالات المغناطيسية.

وجد الباحثون أن بنية مكونة من خمس طبقات من الجرافين مكدسة في نمط معيني السطوح يمكن أن تظهر سلوكًا متعدد الحديد. يسمح هذا الهيكل بالحركة البطيئة للإلكترونات وتفاعلها الفعال مع الإلكترونات الأخرى. ومن خلال تقشير رقائق الجرافيت الفردية بعناية وتحديد تلك التي تحتوي على خمس طبقات مرتبة بشكل طبيعي في نمط معيني الشكل، تمكن الباحثون من دراسة السلوك متعدد الحديد للجرافين.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لاستخدام الجرافين في التطبيقات الإلكترونية المختلفة. ومن خلال تسخير خصائصه الفريدة، قد يتمكن المهندسون من تطوير أجهزة تخزين بيانات أكثر كفاءة وعالية السعة. ونشرت الدراسة في مجلة الطبيعة.

مصادر:

1. "إيقاظ الموصلية الفائقة للجرافين" - أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

2. "التكديس متعدد الحديد لمواد الجرافين أحادية الطبقة" - الطبيعة، دوى: 10.1038/s41586-019-1377-2