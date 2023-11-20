إطلاق العنان لإمكانات MXenes: تحويل أوراق النانو ثنائية الأبعاد إلى بنيات ثلاثية الأبعاد

بفضل خصائصها الفريدة وتطبيقاتها المحتملة في قطاع تخزين الطاقة، حظيت MXenes، وهي نوع من كربيدات المعادن الانتقالية، باهتمام كبير بين الباحثين. وتمتلك هذه المواد النانوية ثنائية الأبعاد، والتي تتكون من رقائق رقيقة جدًا، قوة ميكانيكية استثنائية، ونسبة عالية من السطح إلى الحجم، واستقرارًا كهروكيميائيًا ممتازًا. ومع ذلك، فإن إمكاناتها الكاملة كمكثفات فائقة يعوقها التحدي المتمثل في إعادة التجميع أثناء المعالجة، مما يضر بإمكانية الوصول إليها والأداء العام.

للتغلب على هذه العقبة، قام فريق من الباحثين من جامعة كارنيجي ميلون بتطوير حل مذهل يحول صفائح MXene النانوية ثنائية الأبعاد إلى أبنية ثلاثية الأبعاد. بقيادة الأستاذين راهول بانات وبوراك أوزدوغانلار، إلى جانب دكتوراه. المرشح ميرت أرسلان أوغلو، حقق الفريق ذلك عن طريق تسلل مادة MXene إلى سقالة خزفية مسامية باستخدام تقنية الصب بالتجميد. تسمح هذه العملية بإنشاء أعمدة خزفية ذات أبعاد مسام واتجاهات يمكن التحكم فيها.

يكمن الابتكار الرئيسي في قدرة رقائق MXene ثنائية الأبعاد على طلاء الأسطح الداخلية للمسام المترابطة للسقالة الخزفية بشكل موحد أثناء مرحلة التجفيف، دون فقدان أي من سماتها الأساسية. ويضمن هذا النهج ترتيب الأوراق النانوية في هيكل ثلاثي الأبعاد، مما يجعلها أكثر سهولة للتفاعلات ويزيد من أدائها الكهروكيميائي. كما يتيح استخدام المذيبات المختلفة أثناء عملية الصب بالتجميد تكوين توزيعات مسام مختلفة، مما يزيد من تنوع نظام المواد.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام مكثفات فائقة ثنائية القطب من نوع "ساندويتش" متصلة بمصباح LED. أظهرت المكثفات الفائقة الجديدة المستندة إلى MXene كثافة طاقة وقيم كثافة طاقة أعلى مما تم تحقيقه سابقًا، مما يعرض إمكانات نظام المواد هذا لتطبيقات تخزين الطاقة. علاوة على ذلك، فإن قابلية التوسع وإمكانية تكرار العملية تجعلها مناسبة للإنتاج الضخم، مما يفتح الأبواب أمام الاستخدام التجاري في أجهزة مثل السيارات الكهربائية.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من MXenes، حيث يمكن تطبيق هذا النهج على مواد أخرى بحجم النانو مثل الجرافين، ويمكن استبدال العمود الفقري الخزفي بالبوليمرات والمعادن. هذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال تخزين الطاقة وتمهيد الطريق لتطوير تقنيات جديدة. قد لا يكون دمج المكثفات الفائقة MXene في السيارات الكهربائية حلما بعيد المنال بعد الآن.

أسئلة وأجوبة

ما هي MXenes؟

MXenes عبارة عن مواد نانوية ثنائية الأبعاد تتكون من كربيدات أو نيتريدات فلزية انتقالية، تتميز برقائقها الرقيقة للغاية.

ما هي التحديات التي يواجهها MXenes في تطبيقات تخزين الطاقة؟

أثناء المعالجة، تميل MXenes إلى إعادة التجميع، مما يقلل من إمكانية الوصول إليها ويعوق أدائها كمكثفات فائقة.

فكيف تغلب الباحثون على هذا التحدي؟

طور الباحثون طريقة لتسلل MXene إلى سقالة خزفية مسامية باستخدام التجميد، مما أدى إلى بنية ثلاثية الأبعاد تزيد من الأداء الكهروكيميائي لـ MXenes.

ما هي مميزات نظام المواد الجديد؟

يُظهر نظام المواد الجديد القائم على MXene كثافة طاقة أعلى وقيم كثافة طاقة أعلى، وهو قابل للتطوير ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة للأجهزة التجارية.

ما هي التطبيقات الأخرى التي يمكن أن تستفيد من نظام المواد هذا؟

بالإضافة إلى أجهزة تخزين الطاقة، فإن نظام المواد له تطبيقات محتملة في البطاريات، وخلايا الوقود، وأنظمة إزالة الكربون، والأجهزة الحفزية، وغيرها من التقنيات الناشئة.