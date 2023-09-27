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ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في واجهة الجرافين باستخدام التأثير الميداني: طفرة في أداء الأجهزة الدقيقة والنانوية

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 27، 2023
ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في واجهة الجرافين باستخدام التأثير الميداني: طفرة في أداء الأجهزة الدقيقة والنانوية

حقق الباحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين وجامعة كاليفورنيا إيرفين اكتشافًا مهمًا في مجال الأجهزة الدقيقة والنانوية. في ورقتهم الفنية التي تحمل عنوان "ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في واجهة الجرافين باستخدام تأثير المجال"، يستكشفون إمكانات المجالات الكهربائية المطبقة خارجيًا للتحكم في الاحتكاك بين الأسطح الملامسة.

تقليديًا، يتطلب التحكم في الاحتكاك في هذه الأجهزة تطبيق انحياز كهربائي مباشرة بين الأسطح، مما قد يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوب فيها تؤثر على أداء الجهاز. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون أن المجالات الكهربائية الخارجية يمكن أن تلغي الحاجة إلى التحيز المباشر، مما يفتح إمكانيات جديدة للتحكم في الاحتكاك.

تركز الدراسة بشكل خاص على التفاعل بين الجرافين أحادي الطبقة وطرف مجهر القوة الذرية. الجرافين، وهو مادة ثنائية الأبعاد ذات خصائص فريدة، يمكن ضبطها بسهولة بواسطة المجالات الكهربائية واستخدامها كطلاء سطحي. اكتشف الباحثون أنه عندما يتلامس الجرافين مع أطراف شبه موصلة، فإنه يظهر نظام احتكاك معزز بشكل غير متوقع وقابل للضبط بدرجة كبيرة.

تتم مناقشة أصول هذه الظاهرة في سياق آليات تبديد الاحتكاك الأساسية، بما في ذلك سلوك الانزلاق، والاقتران بين الإلكترون والفونون، والتدفق الإلكتروني اللزج. ومن خلال فهم هذه الآليات، يمكن للباحثين تحسين التحكم في الاحتكاك في الأجهزة الدقيقة والنانوية.

يتمتع هذا البحث الرائد بالقدرة على إحداث ثورة في أداء هذه الأجهزة من خلال تمكين التحكم الدقيق والديناميكي في الاحتكاك. ومع المزيد من الاستكشاف والتجربة، يمكن أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تحسين كفاءة الجهاز وطول عمره.

بشكل عام، هذه الدراسة لا تعمق فهمنا للاحتكاك في واجهة الجرافين فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على إمكانات المجالات الكهربائية الخارجية في ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في الأجهزة الدقيقة والنانوية. يفتح البحث آفاقًا جديدة لمزيد من التحقيق والاستكشاف في هذا المجال المثير.

فريف:
- الاحتكاك: المقاومة التي تحدث عندما يتحرك جسم ما في اتصال مع آخر، مما يؤدي إلى توليد الحرارة والتآكل.
– الجرافين: مادة ثنائية الأبعاد مكونة من طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في شبكة سداسية.
- المجال الكهربائي: منطقة حول الجسيمات أو الأجسام المشحونة حيث يتم الشعور بقوتها الكهربائية.

المصدر
غرينوود، جي، كيم، جي إم، ناهد، إس إم وآخرون. ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في واجهة الجرافين باستخدام تأثير المجال. نات كومون 14، 5801 (2023).

By غابرييل بوتا

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