الاكتشاف غير المتوقع لرواسب الهيدروجين الشاسعة في شرق فرنسا

على مشارف فولشفيلر، وهي بلدة صغيرة في شرق فرنسا، جذبت ثلاثة أكواخ متواضعة اهتماما كبيرا من العلماء والصحفيين والجمهور. تقع هذه الحظائر فوق بئر تم حفره في البداية في عام 2006، وهي الآن تستوعب نظام قياس الغاز المسمى SysMoG. تم تصميم SysMoG في الأصل للكشف عن تركيز الميثان تحت الأرض، وقد حقق اكتشافًا مفاجئًا أثناء استكشافه، وهو تركيزات عالية من الهيدروجين.

وعلى عمق 1,100 متر، يصل تركيز الهيدروجين المذاب إلى 14%، ويمكن أن يصل إلى 90% على عمق 3,000 متر. تشير هذه النتائج غير العادية إلى أن منطقة اللورين، بما في ذلك فولشفيلر، قد تحتوي على واحدة من أكبر رواسب الهيدروجين المعروفة في العالم، مع ما يقدر بنحو 46 مليون طن من الهيدروجين الأبيض.

كان اكتشاف رواسب الهيدروجين هذه نتيجة غير متوقعة لمشروع ريجالور، الذي يهدف إلى دراسة جدوى إنتاج الميثان في منطقة اللورين. كما سعى المشروع إلى فحص وجود غازات أخرى. بعد توقف إنتاج الفحم في لورين في عام 2004، اقترحت فرانسيز دو لانيرجي استخراج غاز الميثان من حقول الفحم في المنطقة. استعانت الحكومة الإقليمية بخبرة Laboratoire GeoRessources لتحديد مدى جدوى المشروع، مما أدى إلى تطوير SysMoG بالتعاون مع Solexperts، وهي شركة فرنسية سويسرية.

تم تجهيز SysMoG بمسبار حاصل على براءة اختراع يمكن إنزاله إلى أعماق تصل إلى 1,500 متر. وباستخدام غشاء لفصل الغازات عن الماء، يتيح المسبار استخلاص الغازات لتحليلها على السطح. في السابق، كان وجود الغازات تحت الأرض يستلزم جلب المياه إلى السطح وتفريغها من الغازات.

وكشفت القياسات الأولية في البئر أن 99% من الغاز المذاب على عمق 600 متر كان عبارة عن غاز الميثان، و1% عبارة عن هيدروجين. ومع ذلك، مع تقدم الفريق بشكل أعمق، لاحظوا زيادة ثابتة في تركيز الهيدروجين. وفي قاع البئر، يشكل الهيدروجين حوالي 20% من الغاز المذاب.

ولمزيد من التحقيق في تركيز الهيدروجين، يخطط الباحثون لقياس ثلاثة آبار أخرى على أعماق مماثلة. إذا ظل تركيز الهيدروجين مرتفعًا جانبيًا، فإن الخطوة التالية تتضمن حفر بئر بعمق 3,000 متر للتحقق من كيفية تطور تركيز الهيدروجين مع العمق. سيحدد هذا المسعى أيضًا ما إذا كان الهيدروجين موجودًا في صورة مذابة أم غازية.

إن اكتشاف رواسب الهيدروجين هذه يمكن أن يكون له آثار عميقة على مستقبل الطاقة النظيفة. ومع الترحيب بالهيدروجين باعتباره مرشحًا مهمًا للوقود نظرًا لقدرته على تحقيق انبعاثات صافية صفرية، فإن وفرة "الهيدروجين الأبيض" في منطقة اللورين يمكن أن تساهم بشكل كبير في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

التعاريف:

– SysMoG: نظام قياس الغاز يستخدم لقياس تركيزات الغاز تحت الأرض.

– الميثان: غاز عديم اللون والرائحة، وغالباً ما يرتبط بالغاز الطبيعي ومصدر محتمل للطاقة.

– البئر: حفرة ضيقة تحفر في الأرض لاستخراج الموارد الطبيعية أو إجراء الدراسات الجيولوجية.

– الهيدروجين: غاز عديم اللون يمكن استخدامه كمصدر للوقود بسبب محتواه العالي من الطاقة.

– لورين : منطقة في شرق فرنسا معروفة بإنتاج الفحم.

مصادر:

– جاك بيرونون، مدير الأبحاث في مختبر GeoRessources في جامعة لورين

– دانانجاي خديلكار، صحفي مقيم في باريس