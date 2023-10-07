الطباعة النانوية في الفضاء الحر: طفرة في التصنيع النانوي ثلاثي الأبعاد

طور باحثون من جامعة ووهان في الصين وجامعة بوردو طريقة مبتكرة للطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد تسمى الطباعة النانوية في الفضاء الحر. تستخدم هذه الطريقة فرشاة قوة بصرية لتمكين مسارات الكتابة الدقيقة والمكانية لإنشاء هياكل وظيفية رباعية الأبعاد.

تقليديًا، واجهت الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد تحديات مثل الطباعة البطيئة طبقة تلو الأخرى وخيارات المواد المحدودة بسبب تفاعلات المادة بالليزر. ومع ذلك، فإن تقنية الطباعة النانوية في الفضاء الحر تتغلب على هذه القيود من خلال السماح بالتجميع السريع وتصلب الجذور، مما يؤدي إلى رسم عالي الدقة في الفضاء الحر. هذه العملية مشابهة للرسم بالفرشاة الصينية على الورق.

وقد شهد الباحثون نجاحًا كبيرًا بهذه الطريقة، حيث حققوا سرعات طباعة متزايدة ونجحوا في طباعة نماذج العضلات الإلكترونية المستمدة من الهياكل النانوية رباعية الأبعاد. أظهرت هذه النماذج خواصًا ميكانيكية قابلة للضبط استجابةً للإشارات الكهربائية وأظهرت توافقًا حيويًا ممتازًا.

يلعب مجال التصنيع النانوي دورًا حيويًا في هندسة الأجهزة النانوية والبنى النانوية. تستخدم صناعة أشباه الموصلات تقليديًا تقنيات الطباعة الحجرية والترسيب والحفر لتصنيع هياكل ثلاثية الأبعاد، لكن تكلفة المعالجة المرتفعة وخيارات المواد المحدودة يمكن أن تعيق التصنيع المرن.

تم استخدام الكتابة المباشرة بليزر الفيمتو ثانية القائم على بلمرة ثنائية الفوتون في علم المواد لإنشاء هياكل نانوية ثلاثية الأبعاد معقدة. ومع ذلك، لا تزال هذه الطريقة محدودة بسبب سرعات الطباعة البطيئة، وتركيبات الأسطح السلمية، ومجموعة محدودة من المواد القابلة للمعالجة ضوئيًا. تستكشف تقنية الكتابة بالليزر في الفضاء الحر كيف يمكن تسخير القوى الكيميائية الضوئية لتحقيق الطلاء النانوي باستخدام فرشاة القوة الضوئية.

بشكل عام، توفر الطباعة النانوية في الفضاء الحر آفاقًا واعدة في مجال الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد. ومن خلال تمكين سرعات طباعة أسرع ومجموعة واسعة من خيارات المواد، فإن لديها القدرة على إحداث ثورة في التصنيع النانوي وتمهيد الطريق لتطوير منتجات الجيل التالي.

مصادر:

- التقدم العلمي، DOI: 10.1126/sciadv.adg0300