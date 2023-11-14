وداعًا لفرانك بورمان: التفكير في إرث الرواد

توفي فرانك بورمان، رائد الفضاء العنيد والمخلص، الذي قاد أول رحلة بشرية حول القمر، الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 95 عامًا. ومع وفاته، انخفض عدد رواد أبولو القمريين الباقين على قيد الحياة إلى ثمانية. بورمان، رجل عسكري بسيط معروف بإصراره وتصميمه، يجسد روح الواجب والشرف والخدمة لبلاده.

ولد بورمان في غاري بولاية إنديانا، ونشأ لديه حب الطيران في سن مبكرة. انطلق في رحلته إلى السماء عندما اصطحبه والده في رحلة بطائرة ذات سطحين من الحرب العالمية الأولى، وهي تجربة أسرته وأشعلت شغفه بالطيران. طوال حياته، واصل بورمان حبه للطيران، وحصل على رخصة الطيار وقاد طائرات نموذجية تعمل بالدفع المطاطي عندما كان مراهقًا.

في عام 1962، انضم بورمان إلى وكالة ناسا كجزء من دفعة رواد الفضاء الثانية، المعروفة باسم "التسعة الجدد"، والتي ضمت نيل أرمسترونج وإد وايت. خبرته الواسعة كطيار مقاتل ميزته عن أقرانه. جاءت أبرز مهمة لبورمان في عام 1965 عندما تولى قيادة الجوزاء 7 جنبًا إلى جنب مع جيم لوفيل. هدفت المهمة إلى إثبات أن البشر يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوعين في الفضاء، وهي المدة اللازمة لرحلة إلى القمر والعودة.

على الرغم من النكسات والتغييرات التي طرأت على المهمة، إلا أن تركيز بورمان الثابت على المهمة لم يتزعزع أبدًا. أثناء مهمة جيميني 7، التقى هو ولوفيل بنجاح مع جيميني 6، مما وضع علامة فارقة في رحلات الفضاء المأهولة الأمريكية. دارت مركبتهم الفضائية حول الأرض 206 مرة، مما يدل على قدرة البشر على التحمل وقدراتهم في الفضاء.

بعد الجوزاء 7، تم اختيار بورمان ليطير على متن أبولو 8، والتي تم تحديدها في الأصل باسم أبولو 3 قبل أن تعيد الأحداث المأساوية تشكيل البرنامج. أصبحت المهمة لحظة محورية في استكشاف الفضاء حيث أصبح بورمان وجيم لوفيل وويليام أندرس أول بشر يدورون حول القمر.

سيتم تذكر إرث فرانك بورمان كرائد فضاء ورائد في استكشاف الفضاء لتفانيه وتصميمه ومساهماته التي لا تتزعزع في فهم البشرية للكون. يمثل رحيله نهاية حقبة، لكن روحه ستستمر في إلهام الأجيال القادمة من مستكشفي الفضاء.

أسئلة وأجوبة

س: من هو فرانك بورمان؟

ج: كان فرانك بورمان رائد فضاء الذي قاد أول رحلة للبشرية حول القمر.

س: ما هو أهم إنجاز لبورمان؟

ج: أبرز إنجازات بورمان كان قيادة مهمة جيميني 7، التي التقت بنجاح مع جيميني 6.

س: ما هو دور بورمان في برنامج أبولو؟

ج: تم تعيين بورمان في الأصل لمهمة أبولو 3، لكنه طار لاحقًا كقائد لمركبة أبولو 8، ليصبح واحدًا من أوائل البشر الذين داروا حول القمر.

س: كم عدد رواد أبولو القمريين الذين ما زالوا على قيد الحياة؟

ج: مع وفاة بورمان، أصبح هناك الآن ثمانية مسافرين على قيد الحياة من رحلات أبولو إلى القمر.

س: ما هو تراث بورمان؟

ج: يكمن إرث فرانك بورمان في تفانيه وتصميمه ومساهماته التي لا تتزعزع في استكشاف الفضاء.