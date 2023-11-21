توصلت الدراسة إلى أن الأطفال يطورون الوعي المكاني في عمر أربعة أشهر

كشف بحث جديد أجرته جامعة برمنغهام أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر يمكنهم فهم التفاعل بين أجسادهم والفضاء المحيط بهم. ومن خلال إجراء تجربة لمسية وبصرية، وجدت الدراسة أن أدمغة الأطفال الرضع قادرة على ربط البصر واللمس، مما يساهم في وعيهم المكاني. يوفر هذا الاكتشاف الرائد رؤية قيمة للتطور المبكر للوعي الذاتي عند الرضع.

وباستخدام نهج تجريبي جديد، أظهر خبراء من مختبر برمنغهام بيبي لاب للأطفال الرضع كرة متحركة على شاشة تقترب منهم أو تبتعد عنهم. خلال هذه العملية، تلقى الأطفال اهتزازًا لطيفًا على أيديهم عندما كانت الكرة أقرب إليهم، بينما تمت مراقبة نشاط دماغهم. اكتشف الباحثون أنه حتى في عمر أربعة أشهر فقط، أظهر الأطفال نشاطًا دماغيًا حسيًا جسديًا مرتفعًا (اللمس) عندما يسبق اللمس جسم يتحرك نحوهم.

وأوضحت الدكتورة جوليا أوريولي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن هذه النتائج تشير إلى أن الأطفال لديهم قدرة طبيعية على إدراك المساحة المحيطة بهم وفهم كيفية تفاعل أجسادهم داخل تلك المساحة. يعد هذا التكامل الحسي المبكر، المعروف باسم الفضاء المحيطي بالشخصية، جانبًا مهمًا من الوعي البشري. ويثير هذا الاكتشاف أسئلة مثيرة للاهتمام حول مدى كون هذه القدرات فطرية أو مكتسبة.

واستكشفت الدراسة أيضًا ردود أفعال الأطفال الأكبر سنًا عند لمسهم بشكل غير متوقع بعد أن ابتعدت الكرة التي تظهر على الشاشة عنهم. ولاحظ الباحثون أن الأطفال بعمر 8 أشهر أظهروا علامات المفاجأة في نشاط دماغهم، مما يشير إلى أنهم لم يتوقعوا اللمس بناء على الاتجاه البصري للجسم المتحرك. ويشير هذا إلى أنه مع تقدم الأطفال خلال السنة الأولى من حياتهم، تطور أدمغتهم وعيًا أكثر تطورًا بوجود أجسادهم في الفضاء.

ويخطط الباحثون لمواصلة تحقيقاتهم من خلال ضم مشاركين من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال حديثي الولادة إلى البالغين. يمكن للأفكار المكتسبة من دراسة نشاط الدماغ لدى البالغين أن تلقي الضوء على تطور قدرات الرضع المتعددة الحواس. بالإضافة إلى ذلك، يأمل الفريق في فحص ما إذا كان الأطفال حديثي الولادة يظهرون أيضًا علامات على إدراك موضع أجسادهم في الفضاء، مما قد يوفر فهمًا أعمق لأصول الوعي البشري.

من خلال كشف ألغاز الوعي المكاني لدى الرضع، لا يساهم هذا البحث في فهمنا للتطور البشري المبكر فحسب، بل يضع أيضًا الأساس لمزيد من الدراسات التي تستكشف العمليات المعرفية المعقدة الكامنة وراء تصورنا للعالم.

الأسئلة الشائعة

1. هل يستطيع الأطفال بعمر أربعة أشهر فهم الوعي المكاني؟

نعم، وفقا لدراسة من جامعة برمنغهام، يظهر الأطفال في عمر أربعة أشهر فهما لكيفية تفاعل أجسادهم مع الفضاء المحيط بهم.

2. كيف أجريت الدراسة؟

وأظهر الباحثون للأطفال كرة متحركة على الشاشة، تقترب منهم أو تبتعد عنهم. وتلقى الأطفال اهتزازات لطيفة على أيديهم عندما كانت الكرة أقرب إليهم، بينما تم قياس نشاط أدمغتهم.

3. ماذا وجدت الدراسة؟

ووجدت الدراسة أن الأطفال أظهروا نشاطًا دماغيًا حسيًا جسديًا معززًا عندما يسبق اللمس جسم يتحرك نحوهم، مما يشير إلى قدرتهم على ربط البصر واللمس.

4. ماذا يعني ذلك بالنسبة لتنمية الوعي الذاتي عند الرضع؟

تشير النتائج إلى أن أدمغة الأطفال موصلة لتوصيل المعلومات الحسية وإدراك المساحة المحيطة بهم. يساهم هذا التطور المبكر للوعي المكاني في الوعي الذاتي.

5. هل هذه القدرات فطرية أم مكتسبة؟

وتثير الدراسة تساؤلات حول أصول هذه القدرات. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، تشير النتائج إلى أنه حتى في سن مبكرة، يُظهر الأطفال قدرات فطرية لإدراك موضع جسمهم في الفضاء.

المصدر: جامعة برمنجهام (universityofbirmingham.ac.uk)