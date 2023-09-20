مستقبل استكشاف الفضاء: محادثة مع إريك إيانسون من وكالة ناسا

في محاضرة قادمة بعنوان "الكواكب والكويكبات والأقمار... يا إلهي!"، سيناقش إريك إيانسون، نائب مدير قسم علوم الكواكب في مقر ناسا، أحدث مساعي ناسا وأكثرها إثارة في استكشاف الفضاء. يتضمن ذلك جمع عينات من سطح المريخ، وعرضًا للدفاع الكوكبي عن طريق اصطدام مركبة فضائية عمدًا بكويكب، واستكشاف قمر المشتري أوروبا ومحيطه المغطى بالجليد.

من الصعب التنبؤ بالمعالم التي يمكن أن يتوقع الشباب أن يشهدوها في حياتهم في مجال استكشاف الفضاء، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة وتتغير الاهتمامات. ومع ذلك، هناك اتجاهات معينة يمكن تحديدها. إن عودة البشر إلى القمر والهبوط النهائي لرواد الفضاء على سطح المريخ تلوح في الأفق. ستستمر المهمات الروبوتية إلى مختلف الكواكب والأقمار والأجسام الصغيرة في النظام الشمسي، مع التركيز على وجهات مثل قمر المشتري أوروبا، وقمر زحل تيتان، وأورانوس. وسيكون هناك أيضًا تطورات في تحديد العوالم الصالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

يعد دور ناسا في تحقيق الاختراقات الفضائية الكبيرة القادمة أمرًا حيويًا، حتى في الوقت الذي تلعب فيه الشركات الخاصة مثل SpaceX دورًا متزايد الأهمية في السفر إلى الفضاء. في حين أن الشركات الخاصة لديها دوافع تجارية، يتم تمويل وكالة ناسا لتحقيق أهداف علمية أو استكشافية أو تكنولوجية محددة. يعد التعاون مع الصناعة أمرًا شائعًا، ولكن هناك حالات تقوم فيها ناسا بتطوير أدوات متخصصة أو مركبات فضائية داخل الشركة، مثل مركبات المريخ الجوالة والمركبة الفضائية يوروبا كليبر.

إن الإنجاز الأخير الذي حققه برنامج الفضاء الهندي بالهبوط على القطب الجنوبي للقمر يستحق الثناء. تقدر ناسا التعاون الدولي وتدرك أهمية مشاركة بيانات المهمة لصالح الاكتشافات العلمية. وهم يشجعون زملائهم الدوليين على فعل الشيء نفسه، وتعزيز الاستكشاف السلمي للفضاء.

عندما سئل إيريك إيانسون عن فيلمه أو برنامجه التلفزيوني المفضل عن الفضاء أو استكشاف الفضاء، ذكر العديد من الأفلام المفضلة لديه، بما في ذلك "Apollo 13" و"The Martian" و"The Empire Strikes Back". ومع ذلك، فقد اختار في النهاية فيلم "The Right Stuff" ليكون اختياره الأفضل. يصور الفيلم قصة رواد فضاء ميركوري سفن الأصليين ويجسد خيال وتحديات السفر إلى الفضاء خلال فترة انتقالها من الخيال العلمي إلى الواقع.

من المقرر إلقاء محاضرة إريك إيانسون وايلدر بنفيلد في 13 نوفمبر الساعة 4 مساءً في مسرح جان تيمينز المدرج في The Neuro.

فريف:

ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وكالة الفضاء المدنية الأمريكية المسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء في البلاد.

برنامج استكشاف المريخ – برنامج ناسا يركز على استكشاف المريخ، بما في ذلك دراسة مناخ الكوكب وجيولوجيته وإمكانات دعم الحياة عليه.

برنامج أنظمة طاقة النظائر المشعة – برنامج ناسا الذي يطور ويحافظ على استخدام أنظمة طاقة النظائر المشعة، والتي توفر الكهرباء لمهام الفضاء السحيق باستخدام الحرارة المتولدة من تحلل النظائر المشعة.

الدفاع الكوكبي – دراسة وتطوير طرق حماية الأرض من أحداث التأثير المحتملة للكويكبات أو المذنبات.

أوروبا – أحد أقمار المشتري الذي يُعتقد أنه يحتوي على محيط تحت سطح الأرض من الماء السائل تحت قشرته الجليدية.

خدمات الحمولة القمرية التجارية – برنامج يهدف إلى توصيل مهمات علمية وتكنولوجية إلى القمر من خلال شراكات مع شركات تجارية.

المثابرة روفر – مهمة ناسا إلى المريخ تهدف إلى استكشاف قابلية الكوكب للسكن، والبحث عن علامات الحياة القديمة، وجمع العينات للعودة المحتملة إلى الأرض.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي – تلسكوب فضائي قادم من المقرر إطلاقه في عام 2021، وهو مصمم ليكون أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق.

برنامج أرتميس – برنامج تابع لناسا يهدف إلى هبوط “المرأة الأولى والرجل التالي” على سطح القمر بحلول عام 2024.

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