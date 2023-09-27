يظهر التحليل الأحفوري أن النباتات لم تفلت من الانقراض أثناء زوال الديناصورات

يشير تحليل جديد للبيانات الأحفورية من أمريكا الشمالية والجنوبية إلى أن حدث انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني، الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة، كان له أيضًا تأثير كبير على الحياة النباتية. وكانت الدراسات العالمية السابقة للسجل الأحفوري قد أشارت إلى عدم انقراض أي فصيلة نباتية رئيسية خلال هذا الحدث. ومع ذلك، وجدت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Cambridge Prisms: Extinction، أن أكثر من 50٪ من الأنواع النباتية قد انقرضت.

وقام الباحثون بتحليل البيانات الأحفورية الناشئة من مواقع مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكولومبيا والأرجنتين. ووجدوا أدلة على فقدان كبير للأنواع النباتية في كل موقع، مما يشير إلى انقراض حقيقي للنباتات. وهذا يتحدى الاعتقاد السابق بأن النباتات لم تتأثر بشكل كبير بانقراض K-Pg.

ولفهم ما حدث للنباتات خلال حدث الانقراض هذا، أكد الباحثون على أهمية وجود مجموعات أحفورية مناسبة. وأشاروا أيضًا إلى أن دراسة الحفريات النباتية قبل وبعد الانقراض، بالإضافة إلى وجود مؤشرات متعددة، يساعد في توفير فهم أكثر اكتمالًا لتأثير الحدث على الحياة النباتية.

نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة على جهود الحفظ الحديثة. إن انقراض عائلة نباتية حديثة بأكملها، مثل أشجار الزان والكستناء والبلوط، سيتطلب فقدان جميع الأنواع التي تنتمي إلى تلك العائلة. ولذلك، فإن التركيز فقط على إنقاذ الأنواع الفردية قد لا يكون كافيا لمنع انقراض عائلات نباتية بأكملها.

وسلط الباحثون الضوء أيضًا على التأثير التحويلي للانقراض الجماعي على النظم البيئية. أدى حدث انقراض K-Pg إلى ظهور النباتات المزهرة وهيمنتها وإنشاء الغابات الاستوائية المطيرة، والتي تعتبر ضرورية للتنوع البيولوجي.

ومن خلال مقارنة المواقع المختلفة، كشفت الدراسة أن تأثيرات حدث الانقراض لم تكن موحدة. عوامل مثل المسافة من موقع التأثير والقابلية لظروف التجمد أثرت على شدة انقراض النباتات في مناطق مختلفة. ربما تكون المناطق الاستوائية، على وجه الخصوص، قد تأثرت بشدة بسبب نفورها من درجات الحرارة المتجمدة والتنوع البيولوجي العالي.

يعد هذا البحث بمثابة تذكير بأن انقراض الأنواع النباتية خلال حدث انقراض K-Pg كان مهمًا وشكل تطور عالمنا الحديث. كما يسلط الضوء على أهمية الاعتراف بأزمة التنوع البيولوجي الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الانقراض، حيث يمكن أن يكون لها آثار بيئية مماثلة لانقراض K-Pg.

المصدر

- بيتر ويلف، وآخرون. "كان انقراض النباتات العميقة عند حدود K-Pg بمثابة انقراض حقيقي"، منشورات كامبريدج: الانقراض، سبتمبر 2021.