اكتشافات جديدة تشير إلى وجود البشر في أمريكا الشمالية قبل آلاف السنين

كشفت دراسة حديثة أن آثار الأقدام التي عثر عليها في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو قد تكون أقدم دليل على وجود البشر في أمريكا الشمالية. آثار الأقدام هذه تركتها مجموعة غير معروفة من الناس منذ أكثر من 20,000 ألف سنة. كما احتوت الطبقات الرسوبية التي حُفظت فيها آثار الأقدام هذه على حفريات لحيوانات منقرضة، مثل الذئب الرهيب والأسد الأمريكي.

في البداية، تم تأريخ آثار الأقدام إلى فترة زمنية تتراوح بين 21,000 و23,000 سنة مضت باستخدام بذور النباتات المائية الموجودة في نفس الطبقة الرسوبية. ومع ذلك، كانت هناك شكوك من المجتمع العلمي بشأن هذه الطريقة، حيث أن امتصاص الكربون بواسطة هذه النباتات يمكن أن يشوه نتائج التأريخ بالكربون المشع.

ولمعالجة حالة عدم اليقين هذه، اتخذ الباحثون نهجا أكثر شمولا. وبدلاً من الاعتماد فقط على البذور، استخرجوا 75,000 حبة لقاح من الموقع وأجروا تأريخًا بالكربون. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بفحص حبيبات الكوارتز من الطبقة الرسوبية لتحديد حجم الضرر المتراكم وتحديد تاريخ المادة.

تتوافق نتائج هذه الأدلة المتعددة مع تاريخ البذور السابق، مما يؤكد أن عمر آثار الأقدام هذه يزيد بالفعل عن 20,000 عام. يتحدى هذا الاكتشاف الفهم السابق لوصول الإنسان إلى أمريكا الشمالية، والذي يرجع تاريخه إلى حوالي 15,000 سنة مضت.

من الضروري الآن إعادة النظر في الجدول الزمني لسكن الإنسان وهجرته في أمريكا الشمالية. ويشير اكتشاف آثار الأقدام القديمة هذه إلى أن البشر ربما كانوا موجودين في الأمريكتين قبل آلاف السنين مما كان يعتقد سابقا. كما أنه يثير تساؤلات حول الطرق والأصول المحتملة لهؤلاء البشر الأوائل.

وعلى الرغم من العثور على آثار الأقدام في نيو مكسيكو، فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المحطة الأولى لأسلاف هؤلاء الأفراد. توفر نظرية الجسر البري الذي يربط سيبيريا وألاسكا خلال العصر الجليدي طريقًا محتملًا للهجرة، لكن من الممكن أن يكون البشر قد وصلوا إلى أمريكا الشمالية حتى قبل ذلك، قبل تشكيل الجسر البري.

إن ندرة التحجر تجعل من غير المرجح أن نجد دليلاً مباشرًا على وصول الإنسان الأصلي إلى الأمريكتين. ومع ذلك، فإن اكتشاف آثار الأقدام هذه يسلط الضوء على الكم الهائل من المعرفة التي لم نكتشفها بعد حول هجرة البشر القدماء وتاريخهم.

المصادر: وكالة أسوشيتد برس