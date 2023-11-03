أنواع موساسور المكتشفة حديثًا تحمل اسم ثعبان البحر الإسكندنافي

اكتشف علماء الحفريات مؤخرًا نوعًا جديدًا من الزواحف البحرية الضخمة المعروفة باسم الموزاصور. تم العثور على الحفريات بالقرب من بلدة والهالا في ولاية داكوتا الشمالية، وتم تسميتها باسم يورمونجاندر والهالينسيس، على اسم ثعبان البحر الإسكندنافي الأسطوري يورمونجاندر الذي ولد من الإله المحتال لوكي. وقام الباحثون بتفصيل النتائج التي توصلوا إليها في نشرة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.

تتضمن الحفرية، المعروفة باسم NDGS 10838، جمجمة كاملة تقريبًا ذات سمات مميزة جعلت التصنيف صعبًا على العلماء. في حين أنه يشترك في بعض الخصائص مع جنس الموزاصور الأكبر Mosasaurus والجنس الأصغر Clidastes، إلا أن مزيجه من السمات دفع الباحثين إلى تحديد أنه يمثل جنسًا وأنواعًا من الموزاصورات غير معروفة سابقًا. يبلغ طول Jormungandr walhallaensis حوالي 24 قدمًا وكان له وجه نحيف، مما يميزه عن أقاربه من الموزاصورات.

كانت الموزاصورات من أبرز الحيوانات المفترسة التي عاشت في المحيطات خلال العصر الطباشيري، وكانت تسبح إلى جانب الديناصورات ولكنها كانت أكثر ارتباطًا بالسحالي والثعابين الحديثة. وبينما تم العثور على حفريات الموزاصور من قبل، فإن اكتشاف يورمونجاندر والهالينسيس يلقي ضوءًا جديدًا على الأشكال المتنوعة التي يمكن أن تتخذها هذه المجموعة من الزواحف البحرية. ومع ذلك، يعترف الباحثون بأن هناك حاجة إلى المزيد من حفريات الأنواع المكتشفة حديثًا لفهم مكانها بشكل أفضل في شجرة الموزاصور التطورية.

أظهرت الحفرية أيضًا علامات عض على فقراتها، مما يشير إلى أن الحيوان إما تعرض للهجوم في نهاية حياته أو تم نبش بقاياه بعد الموت. سيتم إجراء مزيد من البحث للتحقيق في هذه العلامات. بشكل عام، يوفر اكتشاف Jormungandr walhallaensis رؤى قيمة حول التاريخ التطوري للموساصورات ويساهم في فهمنا للتنوع الغني لهذه الحيوانات المفترسة التي سكنت البحار منذ ملايين السنين.

الأسئلةالشائعة

ما هو الموزاصور؟

الموزاصور هو نوع من الزواحف البحرية التي عاشت خلال العصر الطباشيري، منذ حوالي 98 مليون إلى 66 مليون سنة. لقد كانت من أفضل الحيوانات المفترسة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسحالي والثعابين الحديثة أكثر من ارتباطها بالديناصورات.

لماذا سمي الموزاصور باسم يورمونجاندر؟

تم تسمية الموزاصور باسم Jormungandr walhallaensis على اسم ثعبان البحر الإسكندنافي Jormungandr، الذي قيل أنه ولد من الإله المحتال لوكي. تم اختيار الاسم بسبب تشابه المخلوق مع ثعبان البحر الأسطوري ومكان اكتشافه بالقرب من والهالا، وهي بلدة تشترك في اسمها مع نورس فالهالا.

ما هي أهمية الاكتشاف؟

يوفر اكتشاف أنواع الموزاصورات الجديدة، Jormungandr walhallaensis، رؤى قيمة حول الأشكال المتنوعة التي يمكن أن تتخذها الموزاصورات. إنه يساهم في فهمنا للتاريخ التطوري لهذه الحيوانات المفترسة ويوسع معرفتنا بالحياة البحرية خلال العصر الطباشيري.

أين تم العثور على الحفريات؟

تم اكتشاف حفريات Jormungandr walhallaensis بالقرب من بلدة Walhalla في داكوتا الشمالية.

كم كان عمر الموزاصور المكتشف حديثا؟

بناءً على الحفريات، تشير التقديرات إلى أن طول يورمونجاندر والهالينسيس يبلغ حوالي 24 قدمًا.