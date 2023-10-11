أقدم مثال على التفاعل بين الأنواع يعود تاريخه إلى 480 مليون سنة

في دراسة جديدة نشرت في مجلة Communications Biology، وصف الباحثون أحفورة رأسية الأرجل عمرها 480 مليون سنة من المغرب والتي تعرض مثالا قديما للتفاعل بين الأنواع. تم اكتشاف الحفرية في تكوين فزواتة الصخري في جبال الأطلس بالمغرب.

تنتمي الحفرية إلى كائن بحري ذو قشرة مستقيمة، وهو نوع من الرخويات، مات في النهاية وغرق في قاع المحيط. وبمرور الوقت، أصبحت القشرة النوتيلويدية مغطاة بشبكة متشابكة من 88 أنبوبًا، تشبه غابة من المداخن الصغيرة. كانت هذه الأنابيب عبارة عن بقايا مستعمرة من مغذيات الترشيح الصغيرة التي تسمى pterobranchs، والتي التصقت بالكائن النوتيلويد الميت.

تُعرف الزاحف المجنحة بقدرتها على استعمار وبناء منازلها على أجزاء من الحيوانات الميتة. هذه المخلوقات التي تبني الأنابيب موجودة منذ نصف مليار سنة ولا يزال من الممكن العثور عليها في المحيطات الحديثة. لديهم سجل أحفوري عميق بشكل ملحوظ، مع وجود أدلة على أن الحيوانات قامت ببناء منازلها فوق حيوانات أخرى يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 25 مليون سنة قبل اكتشاف حفرية رأسيات الأرجل.

ووصفت كارما نانجلو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، عالمة الحفريات في متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن، أهمية هذا الاكتشاف. وأوضحت أن الحفرية توفر نظرة ثاقبة للهندسة المبكرة للأنظمة البيئية من قبل الحيوانات القديمة. كما أنه يسلط الضوء على الطبيعة طويلة الأمد لأنماط حياة بعض الأنواع، مثل قدرة الأجنحة المجنحة على استعمار واستغلال الموارد المتاحة.

تمت ملاحظة التفاعلات بين الأنواع واستعمار الحيوانات الميتة خلال فترات مختلفة من تاريخ الأرض. تعتبر هذه التفاعلات ضرورية لفهم ديناميكيات النظم البيئية القديمة وتطور الأنواع المختلفة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأدلة الأحفورية من العصر الأوردوفيشي، التي أعقبت العصر الكامبري، نادرة نسبيًا، مما يجعل أحفورة رأسيات الأرجل المغطاة بالأنبوب اكتشافًا قيمًا.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على المجتمعات المتنوعة والمعقدة التي كانت موجودة خلال حقبة الحياة القديمة المبكرة، مما يوفر رؤى مهمة حول التفاعلات والتكيفات في الحياة البحرية القديمة منذ أكثر من 480 مليون سنة.

المصادر: بيولوجيا الاتصالات (لم يتم توفير عنوان URL)