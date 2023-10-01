توفر أحفورة عنكبوت الباب المسحور العملاق الجديدة نظرة ثاقبة لأسلاف الأنواع الحديثة

سلطت حفرية عنكبوت الباب المسحور العملاق المكتشفة مؤخرًا الضوء على سلف عنكبوت الباب المسحور الحديث ذو القدم الفرشاة. ويقدر عمر الحفرية، المسماة Megamonodontium mccluskyi، بحوالي 11 إلى 16 مليون سنة ويبلغ حجمها حوالي 23.31 ملم.

على الرغم من أن هذا الحجم قد لا يبدو كبيرًا، إلا أنه أكبر بأربع مرات من الأنواع الحالية من عنكبوت الباب المسحور ذو الأقدام الفرشاةية الموجود في أستراليا. تم اكتشاف الحفرية في منطقة ماكجراثس فلات، وهي منطقة جافة في نيو ساوث ويلز، وهي رابع حفرية عنكبوتية يتم العثور عليها على الإطلاق في أستراليا.

يوفر هذا الاكتشاف معلومات قيمة حول تطور وانقراض عناكب الباب المسحور العملاقة القديمة. كما أنه يسد فجوة في فهمنا للماضي وكيف تغيرت هذه العناكب مع مرور الوقت. على الرغم من وجود ما يقرب من 300 نوع مختلف من عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاةية على قيد الحياة اليوم، إلا أنها لا تتحجر بشكل جيد. ولذلك، فإن هذا الاكتشاف له أهمية خاصة للحصول على نظرة ثاقبة لنظيراتها القديمة.

الدراسة التي توضح تفاصيل هذا الاكتشاف متاحة في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان.

مصادر:

– مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان