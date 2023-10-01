توفر أحفورة العنكبوت القديمة نظرة ثاقبة لماضي أستراليا

اكتشف العلماء حفرية محفوظة جيدًا لنوع عنكبوت كبير كان يجوب الغابات المطيرة في أستراليا منذ ما يقرب من 11 إلى 16 مليون سنة. ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية كبيرة لأنه يسلط الضوء على التاريخ التطوري وانقراض العناكب مع سد الثغرات في فهم ماضي المنطقة.

تنتمي أنواع العناكب التي تم تحديدها حديثًا، والمسماة Megamonodontium mccluskyi، إلى عائلة العناكب ذات الأقدام الفرشاة، Barychelidae. هذا الاكتشاف ليس فقط واحدًا من حفريات العنكبوت القليلة التي تم اكتشافها في أستراليا، ولكنه أيضًا أول حفرية عنكبوت في العالم من هذه العائلة.

في السابق، كانت حفريات العنكبوت المحدودة في أستراليا تجعل من الصعب على العلماء إعادة بناء التاريخ التطوري لهذه العناكب. ومع ذلك، فإن اكتشاف Megamonodontium mccluskyi يوفر معلومات قيمة حول انقراض العناكب ويضيف إلى فهمنا للماضي.

تم العثور على أقرب الكائنات الحية لـ Megamonodontium mccluskyi في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة. يشير هذا إلى أن الأنواع القديمة كانت تسكن في بيئات مماثلة في البر الرئيسي الأسترالي، لكنها انقرضت في النهاية عندما أصبحت القارة أكثر جفافًا.

تم العثور على الحفرية في منطقة McGraths Flat الغنية بالحفريات في العصر الميوسيني في نيو ساوث ويلز. وقد سمح حفظها الاستثنائي في الجيوثايت، وهو صخرة غنية بالحديد، للباحثين بمراقبة التفاصيل الدقيقة لجسم العنكبوت. يبلغ طول جسم Megamonodontium mccluskyi 23.31 ملم، وهو ثاني أكبر حفرية عنكبوتية تم العثور عليها في جميع أنحاء العالم.

من خلال المجهر الإلكتروني الماسح، قام العلماء بفحص السمات الجسدية للعنكبوت عن كثب، بما في ذلك مخالبه، وهياكل تشبه الشعر تسمى الشعيرات، والقدمين، والساقين، والجسم الرئيسي. تشير المجموعات المحفوظة إلى أنها أدت وظائف مختلفة مثل استشعار المواد الكيميائية، وكشف الاهتزازات، والدفاع ضد المهاجمين، وإصدار الأصوات.

يوفر هذا الاكتشاف أيضًا نظرة ثاقبة للمناظر الطبيعية المتغيرة في أستراليا أثناء انتقالها إلى بيئة أكثر جفافاً. تشير ندرة حفريات العنكبوت من عائلة Barychelidae إلى أن عاداتهم في السكن في الجحور ربما ساهمت في انخفاض معدل التحجر.

وفي الختام، فإن اكتشاف Megamonodontium mccluskyi يقدم معلومات قيمة عن العناكب الأسترالية القديمة وانقراضها. توفر هذه الحفرية المحفوظة جيدًا نظرة ثاقبة لماضي المنطقة وتساهم في فهمنا للبيئة المتغيرة في أستراليا.

مصادر:

– تنبيه العلوم: https://www.sciencealert.com/exceptional-fossilised-monodontium-mccluskyi-spider-australia

- مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان: لا يوجد عنوان URL

- جامعة نيو ساوث ويلز: لا يوجد عنوان URL

– المتحف الأسترالي: لا يوجد عنوان URL

- متحف كوينزلاند: لا يوجد عنوان URL