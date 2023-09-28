أخيرًا تم الكشف عن النظام الغذائي الغامض لثلاثيات الفصوص من خلال اكتشاف الحفريات

سلطت النتائج الجديدة الضوء على النظام الغذائي الغامض لثلاثيات الفصوص، وهي مخلوقات بحرية قديمة سكنت محيطات الأرض لملايين السنين. لقد ازدهرت ثلاثية الفصوص لمدة 250 مليون سنة وتضمنت أكثر من 20,000 ألف نوع، وقد حيرت العلماء لفترة طويلة فيما يتعلق بعاداتها الغذائية. كان على الباحثين في السابق الاعتماد على أدلة غير مباشرة لاستنتاج نظامهم الغذائي، لكن اكتشافًا حديثًا قدم دليلاً مباشرًا على الوجبات النهائية لثلاثيات الفصوص.

تم العثور على عينة ثلاثية الفصوص محفوظة جيدًا، والمعروفة باسم Bohemolichas incola، مغلفة في Rokycany Balls - الحصى السيليسية - التي حافظت على تفاصيلها ثلاثية الأبعاد المعقدة. داخل الجهاز الهضمي لهذه العينة، اكتشف علماء الحفريات من جامعة تشارلز في جمهورية التشيك، بقيادة بيتر كرافت، شظايا من الأصداف معبأة بإحكام معًا. الأهم من ذلك، أن هذه الأصداف لم تظهر أي علامات انحلال، مما يشير إلى أن الجهاز الهضمي لثلاثية الفصوص كان على الأرجح محايدًا أو أساسيًا طوال طوله، على غرار القشريات والعناكب الحديثة.

كشف تحليل الجهاز الهضمي لثلاثية الفصوص عن مجموعة متنوعة من الفرائس. تنتمي الأجزاء الأكثر شيوعًا التي تم العثور عليها إلى الصدفيات، وهي قشريات صغيرة تشبه الروبيان لا تزال موجودة حتى اليوم. استهلكت ثلاثية الفصوص أيضًا حلزونات محارة هيوليث، ونجم البحر المنقرض، وstylophora، أحد أقارب قنافذ البحر. تشير هذه النتائج إلى أن ثلاثي الفصوص كان زبالًا انتهازيًا، حيث كان يتغذى على الحيوانات الميتة والحية التي تفككت بسهولة أو كانت صغيرة بما يكفي لابتلاعها كاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الجهاز الهضمي الكامل لثلاثية الفصوص والتشوهات في صدرها إلى أنها ربما كانت تستعد للتساقط. مثل المفصليات الأخرى، تحتاج ثلاثية الفصوص إلى التخلص من هياكلها الخارجية حتى تنمو. كجزء من عملية طرح الريش، يتوسع الجهاز الهضمي للمساعدة في التخلص من الهيكل الخارجي القديم وتطوير هيكل جديد.

يوفر اكتشاف النظام الغذائي لثلاثيات الفصوص رؤى قيمة حول سلوكها الغذائي ويضيف إلى فهمنا لهذه المخلوقات المثيرة للاهتمام. ويشير ذلك إلى أن ثلاثيات الفصوص كانت لها عادات غذائية مماثلة للقشريات الحديثة، مع عمليات إطعام زائدة في بعض الأحيان تتعلق بمتطلبات فسيولوجية محددة. ونشرت هذه الدراسة في مجلة الطبيعة.