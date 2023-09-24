اكتشاف أحفورة عنكبوت Megamonodontium القديمة في أستراليا: نظرة ثاقبة حول تطور العنكبوت وتغيرات المناظر الطبيعية

حقق العلماء اكتشافًا مثيرًا في قلب المناطق القاحلة في أستراليا، وهو حفرية محفوظة بشكل رائع لعنكبوت كبير الحجم كان يزدهر في الغابات المطيرة المورقة منذ ملايين السنين. هذه الحفرية ليست مجرد عنكبوت، ولكنها حفرية العنكبوت الرابعة التي يتم العثور عليها على الإطلاق في أستراليا والأولى من نوعها تنتمي إلى عائلة Barychelidae، والمعروفة أيضًا باسم العناكب الكبيرة ذات الأقدام الفرشاة. سُميت Megamonodontium mccluskyi، وعاشت منذ ما بين 11 إلى 16 مليون سنة خلال فترة الميوسين.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في ندرة حفريات العنكبوت في أستراليا. مع وجود أربع حفريات عناكب فقط في جميع أنحاء القارة بأكملها، ناضل العلماء لفهم التاريخ التطوري للعناكب. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يسد فجوة كبيرة في فهمنا ويقدم رؤى جديدة حول انقراض العناكب. أقرب كائن حي لهذا العنكبوت القديم يتواجد في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة، مما يشير إلى أن هذه المجموعة كانت تشغل بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا قبل أن تنقرض عندما أصبحت القارة أكثر جفافًا.

تم اكتشاف أحفورة العنكبوت في منطقة ماكغراثس فلات، وهي منطقة عشبية في نيو ساوث ويلز، ضمن مجموعة استثنائية من حفريات الميوسين. إن وفرة هذه الحفريات والحفاظ عليها تحول McGraths Flat إلى Lagerstätte - طبقة أحفورية رسوبية تحافظ في كثير من الأحيان على الأنسجة الرخوة الحساسة. في الواقع، تكشف بعض الحفريات من هذا الموقع عن هياكل تحت خلوية.

ما يجعل هذا السرير الأحفوري استثنائيًا هو نوع الصخور التي تم العثور عليها فيها - الجيوثيت، وهو صخرة غنية بالحديد نادرًا ما تحتوي على حفريات استثنائية. سمح الحفظ التفصيلي للباحثين بملاحظة التفاصيل الدقيقة لجسم العنكبوت القديم. وهو يشبه إلى حد كبير جنس Monodontium الحديث ولكنه أكبر بخمس مرات من حيث الحجم، مما يجعله ثاني أكبر حفرية عنكبوتية تم اكتشافها على الإطلاق على مستوى العالم. بجسم يبلغ طوله 23.31 ملم، أو أقل بقليل من بوصة واحدة، يمكن أن يتناسب عنكبوت Megamonodontium القديم بشكل مريح مع راحة يد الإنسان.

يسلط البحث الضوء أيضًا على التغيرات التي حدثت في المناظر الطبيعية في أستراليا مع مرور الوقت، وخاصة الجفاف الكبير الذي تعرضت له القارة. يشير غياب عناكب Monodontium و Megamonodontium اليوم إلى أن الجفاف أثناء وبعد فترة الميوسين تسبب في الانقراض المحلي لبعض سلالات العناكب. علاوة على ذلك، قد تُعزى ندرة عناكب الباب المسحور المحفوظة في السجل الأحفوري إلى عادتها في قضاء وقت كبير داخل الجحور، مما يحد من تعرضها لظروف تؤدي إلى التحجر.

لا يكشف هذا البحث الرائد، الذي نُشر في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، عن عنكبوت قديم رائع فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى قيمة حول تطور العناكب والتغيرات البيئية التي شكلت المناظر الطبيعية في أستراليا.

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