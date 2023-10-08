النتائج الجديدة تتحدى الجدول الزمني لوصول الإنسان إلى الأمريكتين

يتحدى التحليل الأخير لآثار الأقدام البشرية المتحجرة الموجودة في حديقة وايت ساندز الوطنية بولاية نيو مكسيكو الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن البشر وصلوا إلى الأمريكتين منذ حوالي 14,000 عام. ويقدر عمر آثار الأقدام المحفوظة على الشواطئ الجافة التي كانت ذات يوم جزءًا من بحيرة خلال العصر الجليدي الأخير، بما يتراوح بين 21,000 و23,000 عام، كما نُشرت في مجلة Science.

إن اكتشاف آثار الأقدام القديمة هذه يتحدى الجدول الزمني التقليدي للهجرة البشرية إلى الأمريكتين، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها حدثت عندما كانت الأراضي الشمالية مغطاة بالجليد. وأكدت كاثلين سبرينغر، باحثة المسح الجيولوجي الأمريكية المشاركة في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول مسارات الهجرة وكيف تمكن البشر من الوصول إلى القارة. كما أنه يثير تساؤلات حول التعايش بين البشر والحيوانات الضخمة في المنطقة ودورهم المحتمل في انقراض أنواع معينة.

ومع ذلك، أثار منتقدو البحث مخاوف بشأن تقنية التأريخ المستخدمة لتقدير عمر آثار الأقدام. زعمت ورقة بحثية منفصلة نُشرت في مجلة Science أن التأريخ الكربوني للبذور الموجودة بجانب آثار الأقدام قد لا يمكن الاعتماد عليه بسبب قدرة النبات على امتصاص الكربون الأقدم من الماء، مما قد يؤدي إلى تحريف النتائج. ونتيجة لذلك، يظل الجدل الدائر حول توقيت وأهمية آثار الأقدام هذه معقدًا ومتنازعًا عليه.

تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لفهم تاريخ الهجرة البشرية إلى الأمريكتين والتفاعلات بين البشر والبيئة خلال العصر الجليدي. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لجمع أدلة إضافية وتحديد الأهمية الحقيقية لآثار الأقدام هذه في إعادة تشكيل فهمنا لتاريخ البشرية المبكر.

مصادر:

– NPR (بدون URL)