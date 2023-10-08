حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

النتائج الجديدة تتحدى الجدول الزمني لوصول الإنسان إلى الأمريكتين

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 8، 2023
النتائج الجديدة تتحدى الجدول الزمني لوصول الإنسان إلى الأمريكتين

يتحدى التحليل الأخير لآثار الأقدام البشرية المتحجرة الموجودة في حديقة وايت ساندز الوطنية بولاية نيو مكسيكو الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن البشر وصلوا إلى الأمريكتين منذ حوالي 14,000 عام. ويقدر عمر آثار الأقدام المحفوظة على الشواطئ الجافة التي كانت ذات يوم جزءًا من بحيرة خلال العصر الجليدي الأخير، بما يتراوح بين 21,000 و23,000 عام، كما نُشرت في مجلة Science.

إن اكتشاف آثار الأقدام القديمة هذه يتحدى الجدول الزمني التقليدي للهجرة البشرية إلى الأمريكتين، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها حدثت عندما كانت الأراضي الشمالية مغطاة بالجليد. وأكدت كاثلين سبرينغر، باحثة المسح الجيولوجي الأمريكية المشاركة في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول مسارات الهجرة وكيف تمكن البشر من الوصول إلى القارة. كما أنه يثير تساؤلات حول التعايش بين البشر والحيوانات الضخمة في المنطقة ودورهم المحتمل في انقراض أنواع معينة.

ومع ذلك، أثار منتقدو البحث مخاوف بشأن تقنية التأريخ المستخدمة لتقدير عمر آثار الأقدام. زعمت ورقة بحثية منفصلة نُشرت في مجلة Science أن التأريخ الكربوني للبذور الموجودة بجانب آثار الأقدام قد لا يمكن الاعتماد عليه بسبب قدرة النبات على امتصاص الكربون الأقدم من الماء، مما قد يؤدي إلى تحريف النتائج. ونتيجة لذلك، يظل الجدل الدائر حول توقيت وأهمية آثار الأقدام هذه معقدًا ومتنازعًا عليه.

تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لفهم تاريخ الهجرة البشرية إلى الأمريكتين والتفاعلات بين البشر والبيئة خلال العصر الجليدي. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لجمع أدلة إضافية وتحديد الأهمية الحقيقية لآثار الأقدام هذه في إعادة تشكيل فهمنا لتاريخ البشرية المبكر.

مصادر:
– NPR (بدون URL)

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

قمر الأرض والزهرة لهما اقتران نادر

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا
علوم

من المقرر إطلاق مهمة Psyche التابعة لناسا على صاروخ SpaceX Falcon Heavy Rocket

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو
علوم

تكشف المصنوعات الخشبية في شلالات كالامبو عن التقدم البشري المبكر

أكتوبر 10، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

قمر الأرض والزهرة لهما اقتران نادر

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

من المقرر إطلاق مهمة Psyche التابعة لناسا على صاروخ SpaceX Falcon Heavy Rocket

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تكشف المصنوعات الخشبية في شلالات كالامبو عن التقدم البشري المبكر

أكتوبر 10، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

فهم الفرق بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي للشمس

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات