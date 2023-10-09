تحليل الشبكة التنظيمية الوراثية لتطوير أوراق الحور

أجرى الباحثون دراسة لتحليل الشبكة التنظيمية الوراثية لتطور أوراق الحور. تلعب الأوراق دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الضوئي في النباتات، وفهم عملية نموها يمكن أن يعزز قدرة النباتات على التمثيل الضوئي.

Populus، المعروف باسم الحور، هو نوع نباتي يستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات. إنه بمثابة نوع أخضر في البيئات الحضرية ويستخدم أيضًا كنوع نموذجي للدراسات الفسيولوجية والبيئية. في حين ركزت الدراسات السابقة على نطاق واسع على الحور، لم يتم التحقيق بدقة في مراحل نمو أوراق الحور.

باستخدام تقنية التسلسل عالية الإنتاجية، قام الباحثون بفحص التغيرات في التعبير الجيني والحمض الريبي النووي المصغر (mRNA) أثناء تطور أوراق الحور. قاموا ببناء شبكة تنظيمية ديناميكية لدورة حياة أوراق الحور وحددوا العوامل التنظيمية الأساسية التي تؤثر على نمو الأوراق وتطورها. ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة أبحاث البستنة.

وكشف البحث أن عملية تطور أوراق الحور يمكن تقسيمها إلى خمس فترات متميزة. خلال المراحل الأولى من تطور الورقة، تم التعبير بشكل كبير عن الجينات المرتبطة بالنمو الخلوي والانقسام. ومع نضج الأوراق واكتسابها القدرة على التمثيل الضوئي، انخفض التعبير عن هذه الجينات. أظهرت فترة القدرة القصوى للتمثيل الضوئي انخفاضًا في مستويات التمثيل الضوئي والكلوروفيل.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسة miRNAs وعوامل النسخ المحددة التي تنظم نمو الأوراق وتطورها خلال فترات مختلفة. عززت بعض عوامل النسخ نمو الأوراق وتشكلها، في حين شاركت عوامل أخرى في شيخوخة الأوراق وتدهور الكلوروفيل. تختلف أنماط التعبير عن هذه العوامل التنظيمية اعتمادًا على مرحلة تطور الأوراق.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول عملية نمو وتطور أوراق الحور وآلياتها التنظيمية. يمكن استخدام هذه المعرفة لتعزيز استراتيجيات تربية التصميم الجزيئي التي تهدف إلى إطالة عمر الأوراق، وزيادة الحد الأقصى لمعدل التمثيل الضوئي، وتحسين فترة النمو بأعلى قدرة على التمثيل الضوئي.

المصدر: أبحاث البستنة (DOI: 10.1093/hr/uhad186)