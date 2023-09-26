وجه امرأة من العصر البرونزي أعيد بناؤه من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد والفنية

لقد أتاحت لنا البراعة الفنية الماهرة والتكنولوجيا الحديثة إلقاء نظرة خاطفة على الشكل الذي كان يبدو عليه البشر القدماء. استخدم فنان الطب الشرعي في السويد التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وطابعة ثلاثية الأبعاد، والطين، وأدوات أخرى لإعادة بناء وجه امرأة من العصر البرونزي المبكر. تم اكتشاف بقايا المرأة، المعروفة باسم "المرأة العليا لارجي"، في محجر لارجي العلوي في اسكتلندا في عام 3. ومن خلال التأريخ بالكربون المشع، قدر الباحثون أنها عاشت في الفترة ما بين 1997 قبل الميلاد و1500 قبل الميلاد، وتوفيت في العشرينات من عمرها.

على الرغم من عدم تمكنهم من تحديد تراثها العرقي من خلال محاولات استخراج الحمض النووي، فقد عثر علماء الآثار على فخار في قبرها يشير إلى أنها كانت جزءًا من حركة بيل بيكر خلال العصر البرونزي. ولإعادة بناء وجه المرأة، استعان متحف كيلمارتن في اسكتلندا بمساعدة أوسكار نيلسون، فنان الطب الشرعي في السويد.

بدأ نيلسون بإجراء فحص بالأشعة المقطعية لجمجمة المرأة المجزأة، وإنشاء نسخة طبق الأصل مطبوعة ثلاثية الأبعاد. ثم أعاد بناء المكونات المفقودة وأعاد بناء عضلات وجهها باستخدام طين البلاستيسين، مع الأخذ في الاعتبار عمرها المقدر ووزنها والفترات المحتملة لسوء التغذية. ومن خلال تحليل الحمض النووي من الحفريات في مناطق وفترات زمنية مماثلة، حدد لون بشرتها ولون عينيها ولون شعرها.

إن عملية إعادة البناء ثلاثية الأبعاد الناتجة نابضة بالحياة بشكل لا يصدق وهي معروضة الآن في متحف كيلمارتن. كان القصد هو جعل تعبيرها يطرح الأسئلة ويدعو الزوار للتأمل في حياتها وحياة من عاشوا في عصرها. بسبب الحساسية الثقافية، أعيد دفن رفات المرأة الكبيرة.

تعطينا عملية إعادة البناء الرائعة هذه لمحة عن مظهر البشر القدماء وتعرض قوة الجمع بين الفن والتكنولوجيا لسد الفجوة بين الماضي والحاضر.

التعاريف:

– الأشعة المقطعية: فحوصات التصوير المقطعي المحوسب هي تقنية تصوير طبي تجمع بين صور الأشعة السينية المتعددة لإنشاء صور مقطعية مفصلة للجسم.

– الطباعة ثلاثية الأبعاد: عملية إنشاء كائنات مادية باستخدام آلة يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر والتي تقوم ببناء الكائن طبقة بعد طبقة باستخدام مواد مثل البلاستيك أو المعدن.

– حركة بيل بيكر: ظاهرة ثقافية وأثرية خلال العصر البرونزي الأوروبي، تميزت بانتشار نوع متميز من الفخار.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

– التصوير المقطعي المحوسب: المعهد الوطني للتصوير الطبي الحيوي والهندسة الحيوية – https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/computed-tomography-ct

– الطباعة ثلاثية الأبعاد: المعهد الوطني للتصوير الطبي الحيوي والهندسة الحيوية – https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/3d-printing