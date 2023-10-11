تنبؤات جوية أفضل لصناعة الطاقة أثناء الكسوف، بفضل نموذج NOAA

يتضمن نموذج توقعات الطقس قصير المدى التابع لـ NOAA، التحديث السريع عالي الدقة (HRRR)، الآن التنبؤ بانقطاع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أثناء الكسوف. يتيح دمج الكسوف في تنبؤات HRRR لصناعة الطاقة وضع نموذج أفضل للاضطرابات المحتملة الناجمة عن الكسوف ووضع خطط لضبط توليد الطاقة والنسخ الاحتياطي.

صرح ستان بنجامين، عالم CIRES وكبير العلماء السابق في مختبر الأنظمة العالمية التابع لـ NOAA (GSL)، أن هذا التحسن مهم لصناعة الطاقة، خاصة أثناء اضطرابات الكسوف النادرة ولكنها مهمة. لقد نجح نموذج HRRR، الذي طوره بنجامين وفريقه، في دمج الكسوف في كسوف الشمس الكلي السابق وكسوف الشمس الجزئي في القطب الشمالي.

أثناء كسوف الشمس، يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب الشمس جزئيًا أو كليًا. وينتج عن ذلك انخفاض في الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في درجات الحرارة وتهدئة الرياح. يأخذ نموذج HRRR الآن في الاعتبار هذه التأثيرات ويتنبأ بكيفية تأثيرها على الظروف الجوية أثناء الكسوف.

يمثل نموذج HRRR الآن جميع كسوفات الشمس التي ستحدث في العقود الأربعة القادمة، بما في ذلك كسوف الشمس الكلي المقرر أن يمر فوق الولايات المتحدة في عام 4. وقد أعرب ممثلو صناعة الطاقة عن امتنانهم لهذا التحسن، لأنه يسمح لهم بحساب والتخفيف من آثار الكسوف على توليد الطاقة.

تلعب الأبحاث والتحسينات التي أجرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وشركاؤها، مثل نموذج HRRR، دورًا حاسمًا في توفير تنبؤات أكثر دقة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساعد بدوره على دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية بشكل أكثر كفاءة وتسريع إزالة الكربون من الطاقة. توليد الطاقة في الولايات المتحدة.

المصادر: ويكيبيديا، جامعة كولورادو في بولدر

التعاريف:

- NOAA: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

– HRRR: التحديث السريع عالي الدقة

– CIRES: المعهد التعاوني لأبحاث العلوم البيئية

– GSL: مختبر الأنظمة العالمية

– CIRA: المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي