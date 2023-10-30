رؤية جديدة لأورانوس: تأكيد الشفق بالأشعة تحت الحمراء

حقق العلماء مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في فهم أحد أكثر الكواكب غموضًا في نظامنا الشمسي. منذ ما يقرب من 20 عامًا، بحث الخبراء عن أدلة على وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس، وأخيراً تم تأكيد وجودها. لا يكشف هذا الاكتشاف عن بعض الألغاز المحيطة بأورانوس فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول المجالات المغناطيسية الكوكبية وظواهر الشفق القطبي.

الشفق القطبي، الذي يُلاحظ عادة على الأرض باسم الأضواء الشمالية والجنوبية، ينشأ عندما تتفاعل الجسيمات النشطة مع الغلاف الجوي للكوكب على طول خطوط المجال المغناطيسي. تنتج هذه التفاعلات توهجًا مميزًا يختلف في مظهره على الكواكب المختلفة. على سبيل المثال، يُظهر كوكب المشتري والمريخ شفقًا فوق بنفسجي، بينما يشترك كوكب الزهرة في توهج أخضر مماثل مع الأرض. يُظهر عطارد، مع افتقاره للغلاف الجوي، شفقه على شكل فلورة الأشعة السينية المنبعثة من معادن سطحه.

البحث الجديد، الذي نشر في مجلة Nature Astronomy، يعرض تفاصيل التحقيق الذي أدى إلى تأكيد وجود الشفق القطبي تحت الأحمر على أورانوس. قام فريق العلماء، بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية إيما توماس من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، بتحليل 224 صورة تم التقاطها بواسطة أداة NIRSPEC في مرصد كيك في عام 2006. وقد بحثوا على وجه التحديد عن علامات الهيدروجين الثلاثي الذرات المتأين (H3+) - وهو جسيم له توهج يمكن أن يشير إلى التغيرات في درجات الحرارة.

وعند تحليل البيانات، اكتشف الباحثون زيادة في كثافة H3+ في الغلاف الجوي للكوكب، مما يدعم وجود الشفق القطبي تحت الأحمر. هذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهم سبب كون أورانوس أكثر سخونة من المتوقع، مع الأخذ في الاعتبار بعده عن الشمس. لقد حير علماء الفلك منذ فترة طويلة بسبب هذا الشذوذ في درجة الحرارة، وتشير إحدى النظريات إلى أن الشفق القطبي النشط على أورانوس يمكن أن يكون مسؤولاً عن توليد ودفع الحرارة من الشفق نحو خط الاستواء المغناطيسي.

إن تأكيد وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس يفتح آفاقًا جديدة لدراسة الشفق الجليدي العملاق وتحسين فهمنا للمجالات المغناطيسية الكوكبية. علاوة على ذلك، يمكن تطبيق المعلومات التي تم جمعها من أورانوس على دراسة الكواكب الخارجية الأخرى المشابهة لنبتون وأورانوس، مما يوفر نظرة ثاقبة لأغلفتها الجوية وقابليتها للسكن المحتملة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الشفق القطبي؟

ج: الشفق القطبي عبارة عن عروض ضوئية طبيعية تحدث في أجواء الكواكب وتنتج عن تفاعل الجسيمات النشطة مع المجال المغناطيسي للكوكب.

س: ما هو الشفق بالأشعة تحت الحمراء؟

ج: الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء هو نوع من الشفق القطبي الذي ينبعث الضوء في منطقة الأشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي.

س: ما سبب أهمية اكتشاف الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

ج: إن تأكيد الشفق بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس يسمح للعلماء بفهم أفضل لشذوذ درجة حرارة الكوكب ومجاله المغناطيسي، ويوفر نظرة ثاقبة للكواكب المماثلة في مجرتنا.

س: كيف تم تأكيد الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

ج: قام العلماء بتحليل الصور الملتقطة بواسطة أداة NIRSPEC في مرصد كيك واكتشفوا زيادة في كثافة الهيدروجين ثلاثي الذرة المتأين (H3+) في الغلاف الجوي لأورانوس، مما يؤكد وجود الشفق القطبي تحت الأحمر.