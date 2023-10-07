اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أزواجًا من الأجسام الشبيهة بالكوكب في سديم أوريون

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافًا رائدًا، حيث التقط صورًا تكشف عن أزواج لم يتم اكتشافها من قبل من الأجسام الشبيهة بالكواكب المخفية داخل سديم أوريون. وقد دفع هذا الاكتشاف غير المتوقع علماء الفلك إلى إعادة النظر في فهمهم للتكوينات السماوية.

يقع سديم أوريون على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية من الأرض، وكان منذ فترة طويلة مصدرًا للسحر لعلماء الفلك ومراقبي النجوم. يمكن التعرف بسهولة على سحابتها المضيئة من الغاز والغبار باعتبارها "السيف" في كوكبة أوريون. ركزت الدراسات السابقة التي أجريت داخل هذا الملعب السماوي الآسر على الأقزام البنية، وأقراص تكوين النجوم، والأجسام ذات الكتل التي تقع بين كتل النجوم والكواكب. ومع ذلك، فإن كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب جيمس ويب، NIRCam، قدمت منظورًا جديدًا وكشفت عن مجموعة من التفاصيل غير المتوقعة.

في البداية، كان الاهتمام منصبًا على العنقود شبه المنحرف، وهي منطقة مليئة بالنجوم الشابة في طور التشكل. أثناء تحليل صورة ذات طول موجي قصير لسديم الجبار، قام الفلكيان صامويل جي بيرسون ومارك ج. ماكوجريان بملاحظة رائعة. وإلى جانب تحديد النجوم والأقزام البنية، عثروا على أزواج من الأجسام الشبيهة بالكواكب ذات كتل تتراوح بين 0.6 إلى 13 مرة كتلة كوكب المشتري. تم العثور على هذه الكيانات الغامضة، المعروفة الآن باسم "الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري"، أو JuMBOs، بنفس حجم كوكب المشتري تقريبًا.

قاد المزيد من الاستكشاف علماء الفلك إلى مواجهة ما يقرب من 40 زوجًا من JuMBO ونظامين ثلاثيين، جميعهم يشغلون مدارات واسعة. وأوضح ماكوغريان في إحدى المقابلات أن عمر هؤلاء السكان السماويين هو ثلاثة أيام فقط، وما زالوا ينبعثون من الضوء بسبب الطاقة التي كانوا يمتلكونها عند خلقهم.

إن اكتشاف هذه الأجسام الضخمة يتحدى النظريات الحالية لتكوين النجوم والكواكب، مما يثير أسئلة أساسية حول فهمنا لهذه العمليات المعقدة. وأشار بيرسون إلى المفاجأة بين العلماء، قائلًا: "لقد عمل العلماء على نظريات ونماذج تكوين النجوم والكواكب لعقود من الزمن، لكن لم يتنبأ أي منهم على الإطلاق بأننا سنجد أزواجًا من الأجسام فائقة الانخفاض تطفو بمفردها في الفضاء - و نحن نرى الكثير منهم.

يؤكد هذا الوحي على قدرة الكون على الإدهاش والحيرة بشكل مستمر، مما يدفع حدود المعرفة الإنسانية ويلهم العلماء لتحسين فهمهم للكون. يستمر سديم الجبار، وهو جوهرة سماوية بالفعل، في تقديم رؤى قيمة حول أسرار الكون.

مصادر:

– فيون