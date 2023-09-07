علماء يقيسون حجم قرص تراكم الثقب الأسود الهائل لأول مرة

حقق العلماء إنجازًا كبيرًا من خلال قياس حجم قرص التراكم المحيط بثقب أسود هائل لأول مرة. الأقراص التراكمية عبارة عن حلقات من الغاز والغبار والبلازما شديدة الحرارة تدور حول الثقوب السوداء. وتتكون هذه الأقراص من بقايا النجوم الممزقة والكواكب الخارجية وغيرها من المواد التي تم سحبها نحو أفق الحدث للثقب الأسود. عندما تدور الأقراص التراكمية، فإنها تنبعث منها أشكال مختلفة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، مثل الأشعة السينية وموجات الراديو والضوء المرئي، مما يجعلها قابلة للاكتشاف من قبل علماء الفلك.

تكون أقراص التراكم أكثر وضوحًا في طيف الأشعة تحت الحمراء، حيث ينبعث منها ما يسميه الباحثون بالذروة المزدوجة. تتكون هذه الذروة المزدوجة من زوج من طفرات الطاقة المنبعثة من نصفي قرص التراكم، مما يوفر معلومات حول دورانهما. ومع ذلك، يمكنهم فقط الكشف عن مكان بدء الأقراص وليس مكان انتهائها.

في دراسة حديثة نشرت في The Astrophysical Journal Letters، اكتشف العلماء ذروة مزدوجة ثانية تنشأ من الحافة الخارجية للقرص التراكمي المحيط بالثقب الأسود الهائل III Zw 002. ومن خلال تحليل هذه القمم المزدوجة، حدد الباحثون أن نصف قطر الثقب الأسود هائل. يبلغ طول القرص المتنامي حوالي 52.4 يومًا ضوئيًا، أي أكثر من 9,000 ضعف المسافة من الأرض إلى الشمس.

يمكن أن يساعد اكتشاف الذروة المزدوجة الثانية في كشف أسرار الثقوب السوداء الهائلة. وهو يوفر رؤى قيمة حول هندسة المنطقة ويقدم لمحة عن البنية الداخلية وعملية التغذية للمجرات النشطة. يخطط فريق البحث لمواصلة مراقبة نمو قرص التراكم المحيط بـ III Zw 002 مع مرور الوقت.

هذا الإنجاز ليس هو الإنجاز المهم الوحيد في فهم الأقراص التراكمية هذا العام. في شهر مايو، نجح العلماء في إنشاء أقراص تراكم اصطناعية في المختبر باستخدام البلازما لأول مرة، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوينها.

مصادر:

– دراسة نشرت في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية

– صور جيتي

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