مجتمعات السكان الأصليين تحتضن كسوف الشمس كحدث مقدس

تحسبًا لكسوف الشمس في نهاية هذا الأسبوع، يستعد أفراد مجتمعات السكان الأصليين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية لتكريم الحدث السماوي بالتقاليد المقدسة والتعاليم الثقافية. بالنسبة لأمة نافاجو، يحمل الكسوف جلالًا وأهمية خاصة. وفي يوم الكسوف، سيلاحظ شعب نافاجو فترة من التأمل والصلاة، ويمتنعون عن النظر إلى الكسوف أو ممارسة الأنشطة البدنية.

سلطت كريستال كيرلي، المديرة التنفيذية لمنظمة Indigenous Life Ways غير الربحية، الضوء على تفرد بروتوكولات النافاجو الثقافية المحيطة بالكسوف، قائلة: "هناك الكثير من الأشياء التي ليس من المفترض أن نفعلها كأشخاص يتناولون الطعام مقارنة بالقبائل الأخرى، حيث لا بأس بالنسبة لهم". للنظر إلى الكسوف أو الخروج أو القيام بأشياء. وفي يوم الكسوف، سيتم إغلاق الوجهات السياحية المعروفة في محمية نافاجو، مثل Monument Valley وFour Corners Monument، للسماح للسكان بمراقبة الحدث من منازلهم في صمت.

وفي حين أن الشركات السياحية التي تقودها قبيلة نافاجو ستتوقف أيضًا عن العمل أثناء الكسوف، فإن بعض مجموعات السكان الأصليين في مناطق أخرى ترى أنها فرصة لتمرير التعاليم الثقافية ومشاركة القصص. ويُنظر إلى الكسوف على أنه لحظة روحية، ترمز إلى نهاية الدورة وولادة الشمس من جديد. ويُنظر إليه على أنه احتضان سماوي بين القمر والشمس.

ووصف بول بيجاي، المستشار الثقافي في قبيلة نافاجو، الكسوف بأنه اضطراب وموت الشمس، مشددًا على ضرورة التبجيل والتوقف المؤقت للأنشطة. في تشينلي، أريزونا، يخطط شي بيدزيل، وهو من قبيلة نافاجو ولاكوتا، لمشاهدة الكسوف مع أطفاله وتثقيفهم حول أهميته. سيشارك جورجين نيلسون، مدير قسم اللغات في قبائل كلاماث، في لجنة تعليمية لمشاركة القصص المتعلقة بالكسوف من شعوب كلاماث ومودوك وياهوسكين-بايوت.

يوفر كسوف الشمس فرصة لمجتمعات السكان الأصليين لإعادة التواصل مع تقاليدهم الثقافية ونقل معارفهم المقدسة إلى الأجيال الشابة. إنه وقت التأمل والصلاة والتبجيل، لتذكير الناس بالترابط بين العالم الطبيعي وأهمية الأحداث السماوية في علم الكونيات الأصلي.

التعاريف:

- نافاجو/داين: يشير إلى شعب نافاجو، وهي قبيلة أمريكية أصلية تعيش في المقام الأول في جنوب غرب الولايات المتحدة.

– التقاليد المقدسة: العادات والممارسات التي تحمل أهمية روحية عميقة ضمن سياق ثقافي أو ديني معين.

مصادر:

– وكالة أسوشيتد برس.