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تشارك مجموعة عمل نساء السكان الأصليين ممارسات النافاهو بشأن كسوف الشمس

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 12، 2023
تشارك مجموعة عمل نساء السكان الأصليين ممارسات النافاهو بشأن كسوف الشمس

اجتمعت مؤخرًا مجموعة من نساء السكان الأصليين في قاعة الكلية لمشاركة ممارسات قبيلة نافاجو التقليدية المحيطة بكسوف الشمس القادم. وحضر هذا الحدث أكثر من 50 شخصًا، من جميع الأعمار، للتعرف على البروتوكولات الثقافية التي تم تناقلها عبر الأجيال وإعادة التواصل معها.

خلال التجمع، عرضت النساء كتبًا عن علم فلك نافاجو وحبوب لقاح الذرة، التي تستخدم في البركات. كان رجل الطب حاضرًا أيضًا للإجابة على أسئلة جمهور النافاجو في الغالب حول كيفية التعامل مع الكسوف. تمت مشاركة بعض الإرشادات الرئيسية:

– لا تنظر مباشرة إلى الكسوف.
- الامتناع عن الأكل أو الشرب أو النوم أو ممارسة النشاط البدني أثناء الكسوف.
– بدلًا من ذلك، اغتنموا الفرصة للجلوس في المنزل والتأمل والصلاة، معتبرين الحدث لحظة حميمة وسماوية.

كان الغرض من التجمع هو التأكد من أن المجتمع على دراية بكسوف الشمس واستعداده له وفقًا لتقاليد نافاجو. تحمل هذه الممارسات أهمية كبيرة بالنسبة لشعب نافاجو، حيث تم تناقلها عبر الأجيال.

وقد سمح هذا الحدث بتبادل المعرفة والتأكد من استمرار تكريم واحترام الممارسات الثقافية مثل هذه. لقد كانت فرصة مفيدة للأفراد للالتقاء والتواصل مع تراثهم، وكذلك للتعلم من كبار السن والممارسين التقليديين.

ومع اقتراب كسوف الشمس، ستتاح لمجتمع نافاجو، إلى جانب الآخرين المهتمين بهذه التقاليد، فرصة مراقبة الظاهرة السماوية بطريقة متجذرة بعمق في ثقافتهم.

مصادر:
– ا ف ب نيوز

By مامفو بريشيا

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