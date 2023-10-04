الاستعمار الخفي في استكشاف الفضاء: تحدي خطاب السلام

لقد تم تبرير استكشاف الفضاء منذ فترة طويلة باعتباره مسعى سلميا من أجل خير البشرية، مع التأكيد على الفوائد الشاملة لجميع الدول. ومع ذلك، فإن هذا السرد يخفي الظروف الاستعمارية الأساسية التي لا تزال تشكل استكشاف الفضاء. في حين أن مفهوم الشمولية والوعد بالتقدم التكنولوجي قد يلهم الأفراد للانضمام إلى صناعة الفضاء، إلا أنهم في نهاية المطاف يديمون الإنشاءات الرأسمالية لاستكشاف الفضاء.

أحد المبررات الشائعة الاستخدام لاستكشاف الفضاء هو تطوير التكنولوجيا متعددة الاستخدامات والمنتجات العرضية التي لها تطبيقات عملية على الأرض. وتحتفل وكالة ناسا بهذه الفوائد العرضية، مثل مراتب الرغوة الذكية وتكنولوجيا إزالة الألغام الأرضية، باعتبارها نتائج مفيدة لاستكشاف الفضاء. ومع ذلك، من المهم أن نتساءل لماذا لا يتم استثمار الموارد بشكل مباشر في معالجة هذه القضايا بدلاً من انتظار الحلول المحتملة من استكشاف الفضاء.

لفهم العلاقة بين استكشاف الفضاء والاستعمار بشكل كامل، نحتاج إلى الاعتراف بالسياق التاريخي. إن إنشاء وكالة ناسا نفسها كان متجذراً في هدف حكومة الولايات المتحدة المتمثل في استغلال الفضاء لتحقيق مكاسب سياسية وثقافية ومادية. وهذا الاستغلال، المختبئ تحت ستار الاستكشاف السلمي، يتماشى مع منطق الاستعمار. لقد كان استكشاف الفضاء دائمًا يدور حول استغلال الفضاء وتعزيز ديناميكيات القوة واستخراج الموارد.

وتوضح مذكرة من الخمسينيات هذه العقلية بشكل أكبر، حيث توضح أن استغلال الفضاء يتطلب الاستكشاف والتحكم. هذه الصيغة، التي يمكن الإشارة إليها باسم صيغة كيليان، تسلط الضوء على العناصر الأساسية للاستعمار من خلال اختزال الطبيعة والإنسانية في الموارد والمستغلين. لقد شكلت هذه الصيغة سياسة الفضاء الأمريكية وتستمر في التأثير على كل من الدول القومية والشركات الخاصة المشاركة في استكشاف الفضاء.

لقد تطورت مبررات استكشاف الفضاء بمرور الوقت، لكنها خدمت باستمرار مصالح الدولة القومية أو النظام الرأسمالي. خلال الحرب الباردة، تم استخدام استكشاف الفضاء كشكل من أشكال القوة الناعمة لإظهار التفوق التكنولوجي وتعزيز تفوق الديمقراطية والرأسمالية على الشيوعية. ومع ذلك، فإن هذه الهياكل، المشبعة بالنزعة العسكرية وممارسات العمل في ظل الرأسمالية، تعمل على إدامة العنف وتعزيز فكرة الحداثة كنموذج للحرب.

إن فكرة "السلام" في خطاب استكشاف الفضاء خادعة لأنها تتماشى مع العنف الطبيعي للحداثة. يتخذ العنف المُطبيع أشكالًا مختلفة، بدءًا من العنف العنصري من قبل الجهات الحكومية إلى ممارسات العمل اللاإنسانية والمراجعة التاريخية. هذا المفهوم للسلام يفشل في الاعتراف بالعنف المتأصل في النظام العالمي الحالي.

وفي حين أن استكشاف الفضاء ينطوي على إمكانية التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي، فمن الضروري التشكيك في ديناميكيات القوة الأساسية والعواقب المترتبة على إدامة الظروف الاستعمارية. إن الاعتراف بالاستعمار الخفي في خطاب وممارسات استكشاف الفضاء أمر بالغ الأهمية لخلق مستقبل أكثر إنصافًا وعدالة في استكشاف الفضاء الخارجي.

مصادر:

– مذكرة معهد العلوم الفلكية بتاريخ فبراير 1958 بعنوان “الملاحظات الأولية لمنظمة استغلال الفضاء”

– وثيقة “مقدمة إلى الفضاء الخارجي” من عام 1958

– مفهوم أنيبال كويجانو للاستعمار

– عمل المنظر المناهض للاستعمار نيلسون مالدونادو توريس حول الحداثة كنموذج للحرب