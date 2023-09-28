اكتشف العلماء طريقة جديدة للكتابة في الماء السائل

قام فريق من العلماء من جامعة دارمشتات التقنية وجامعة يوهانس جوتنبرج في ألمانيا بتطوير تقنية رائدة تسمح بالكتابة مباشرة في الماء السائل. في دراسة نشرت في مجلة Nano Micro Small، وصف الباحثون كيف استخدموا عملية كيميائية تسمى الانتشار لخلق أنماط واضحة وطويلة الأمد تحت سطح الماء.

استخدم الباحثون خليطًا سائلًا يحتوي على أيونات مثل "الورقة". يتكون "الحبر" من جزيئات غروانية كبيرة منتشرة في جميع أنحاء المحلول. وللكتابة في الماء، استخدم العلماء حبة صغيرة من التبادل الأيوني كقلم. تتمتع هذه الخرزة بالقدرة على تبادل الجزيئات المشحونة في الخليط السائل بجزيئات أصغر مشحونة.

من خلال تحريك الخرزة عبر الخليط السائل، تسبب تأثير تدرج التركيز في سحب الجزيئات الغروية إلى أعقابها، مما أدى إلى ظهور خط مرئي في المكان الذي كان فيه القلم. ولتوجيه الخرزة، قام الفريق بتدوير الخليط السائل على منصة صغيرة، مستفيدين من الجاذبية كقوة توجيه.

ووفقا للباحث الرئيسي بينو ليبشين، فإن الحجم الصغير للقلم يمنعه من تحريك الماء أكثر من اللازم وتعطيل الأنماط المكتوبة. وقد أثبتت هذه الطريقة أنها قوية جدًا، مما يسمح بإجراء تغييرات في مكونات الحبر والورق. ومع ذلك، هناك حدود لحجم جزيئات الحبر، حيث يجب أن تكون مرئية ولكن ليست كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تحريكها بسهولة بواسطة السائل.

ويستكشف العلماء الآن طرقًا بديلة، مثل استخدام المغناطيسية أو المجالات الكهربائية لتوجيه القلم بدلاً من الاعتماد على الجاذبية. كما أنهم يدرسون إمكانية تطبيق هذه التقنية على مخاليط سائلة أعمق.

مصادر:

– مجلة نانو مايكرو الصغيرة