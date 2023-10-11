دراسة تغطية المرحلة المدارية لعمليات رصد τ Boo b

في البحث عن معلومات قيمة حول الكواكب الخارجية، يمكن أن توفر دراسة مجالاتها المغناطيسية نظرة ثاقبة على بنيتها الداخلية، وخصائص الغلاف الجوي، وقابلية السكن المحتملة. في الآونة الأخيرة، كانت هناك محاولات لاكتشاف المجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية من خلال دراسة انبعاثها الراديوي الشفقي. ومع ذلك، على الرغم من البحث المكثف، لم تكن هناك اكتشافات مؤكدة للانبعاثات الراديوية من الكواكب الخارجية.

في دراسة حديثة أجراها تيرنر وآخرون. في عام 2021، تم الإبلاغ عن اكتشاف مبدئي لانبعاث انفجاري مستقطب دائريًا من نظام الكواكب الخارجية τ Boo. تم إجراء هذه الملاحظات باستخدام ملاحظات LOFAR ذات التردد المنخفض. كان المصدر المفترض لهذا الانبعاث هو الكوكب الخارجي τ Boo b، والذي من المحتمل أن يصدر موجات راديو من خلال آلية السيكلوترون مازر.

النتائج التي توصل إليها تيرنر وآخرون. أشار إلى أن المجال المغناطيسي المشتق لـ τ Boo b يتماشى مع التنبؤات النظرية. ومع ذلك، من المهم تأكيد هذا الاكتشاف المبدئي لأنه سيكون له آثار مهمة على علوم الكواكب الخارجية. لمزيد من التحقيق في هذا الأمر، تم تنفيذ حملة متابعة في عام 2020 باستخدام تلسكوب NenuFAR الذي تم تشغيله حديثًا.

ولسوء الحظ، لم يتم اكتشاف أي انبعاث متفجر في عمليات رصد NenuFAR. هناك عدة تفسيرات محتملة لعدم الكشف هذا، بما في ذلك إشارة الاندفاع الأصلية التي من المحتمل أن تكون ناجمة عن أداة منهجية غير معروفة. والاحتمال الآخر هو أن الموجات الراديوية المنبعثة من τ Boo b لا تكون موجودة أثناء فترة المراقبة.

في الختام، بينما يستمر البحث عن المجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية، فإن البحث في تغطية المرحلة المدارية لعمليات رصد τ Boo b يوفر رؤى قيمة. ومن الضروري إجراء المزيد من الدراسات والتأكيدات لإلقاء المزيد من الضوء على الطبيعة المعقدة للمجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية وطرق اكتشافها.

مصادر:

- تيرنر، دينار أردني، وآخرون. (2021)

– وانغ وفورد (2011)