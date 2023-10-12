يقدم تطبيق SkySafari ميزات خاصة لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي

قدم تطبيق علم الفلك الشهير SkySafari مجموعة جديدة من الميزات لمساعدة مراقبي السماء على تتبع ومشاهدة كسوف الشمس الحلقي القادم. ويحدث هذا الخسوف المقرر حدوثه يوم السبت 14 أكتوبر، عندما يمر القمر أمام الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار".

ومن أجل مساعدة المستخدمين على متابعة الكسوف والتعرف على الحدث وتلقي التنبيهات في الوقت الفعلي، أطلقت SkySafari ميزات كسوف الشمس الحلقي لعام 2023 لمستخدمي iOS. سيكون لدى مستخدمي Android ميزة مماثلة متاحة لكسوف الشمس الكلي في أبريل 2024.

بعض الميزات الرئيسية المضمنة في تحديث SkySafari Eclipse هي مؤقت للعد التنازلي لتتبع ظل القمر أثناء تحركه عبر غرب الولايات المتحدة، وخريطة تفاعلية لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل مواقع المشاهدة، ومحاكي الكسوف لتصور الكسوف في أي وقت. وقت ومكان محددين، ومتتبع الظل لملاحظة حركة ظل القمر من منظور فضائي. ويوفر التطبيق أيضًا إشعارات صوتية مع روايات حول ما يجب مراقبته خلال كل مرحلة من مراحل الكسوف، بالإضافة إلى دليل عرض يحتوي على أدوات ونصائح لمراقبة كسوف الشمس الحلقي بأمان.

وبصرف النظر عن SkySafari، هناك تطبيقات أخرى بارزة يمكنها تحسين تجربة كسوف الشمس الحلقي. أصدرت وكالة ناسا Eclipse Explorer 2023، وهي عبارة عن خريطة تفاعلية تعرض مدى رؤية الكسوف. وفي الوقت نفسه، تقدم منظمة فلكيون بلا حدود غير الربحية تطبيق "One Eclipse"، الذي يوفر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم تجربة مقعد الصف الأمامي للكسوف الحلقي للشمس.

تذكر أنه من الضروري عدم النظر مباشرة إلى الشمس أبدًا، حتى أثناء الكسوف. يجب دائمًا استخدام المرشحات الشمسية المعتمدة لمشاهدة الكسوف بشكل آمن، سواء كان جزئيًا أو حلقيًا. ومن الضروري ارتداء النظارات المناسبة لكسوف الشمس، ويجب أيضًا استخدام المرشحات الشمسية للكاميرات والتلسكوبات والمناظير. للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً حول المراقبة الآمنة للطاقة الشمسية، يرجى الرجوع إلى دليل "كيفية مراقبة الشمس بأمان".

مصادر:

– مصدر المقال: Space.com

– موقع سكاي سفاري

– موقع ناسا

– موقع علماء الفلك بلا حدود