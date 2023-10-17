دور الرياح في ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية

وجد باحثون في جامعتي كاليفورنيا وإيرفين وأوتريخت أن الجليد السطحي في جرينلاند يذوب بمعدل متزايد خلال العقود الأخيرة، في حين أن الاتجاه في القارة القطبية الجنوبية كان يتحرك في الاتجاه المعاكس. وفي دراسة نشرت في مجلة الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي Geophysical Research Letters، ركز العلماء على دور رياح فوين ورياح كاتاباتيك، وهي هبوب منحدرات تجعل الهواء الدافئ والجاف يتلامس مع الأنهار الجليدية. واكتشفوا أن ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند المرتبط بهذه الرياح زاد بنسبة تزيد على 10% في العشرين عامًا الماضية، بينما انخفض تأثير الرياح على الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي بنسبة 20%.

وأظهر البحث أن الرياح المنحدرة هي المسؤولة عن ذوبان كمية كبيرة من الجليد السطحي في كلا المنطقتين. ويتسبب ذوبان الجليد السطحي في جريان المياه والانكسار المائي للجرف الجليدي، مما يزيد من تدفق المياه العذبة إلى المحيطات ويساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر. ومع ذلك، أدت سلوكيات ظاهرة الاحتباس الحراري في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي إلى نتائج متناقضة في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية.

وفي جرينلاند، يتفاقم ذوبان السطح الناجم عن الرياح بسبب ارتفاع درجة حرارة الجزيرة، حيث يكون ضوء الشمس وحده كافيا لإذابة الجليد. أدى الجمع بين النمو بنسبة 10% في ذوبان الجليد الناجم عن الرياح ودرجات حرارة الهواء السطحي الأكثر دفئًا إلى زيادة بنسبة 34% في إجمالي ذوبان الجليد السطحي. يعزو المؤلفون هذه النتيجة، جزئيًا، إلى تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على تذبذب شمال الأطلسي، الذي جلب الهواء الدافئ إلى جرينلاند ومناطق القطب الشمالي الأخرى.

وعلى العكس من ذلك، انخفض إجمالي ذوبان سطح القارة القطبية الجنوبية بنحو 15% منذ عام 2000. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 32% في ذوبان المنحدرات الناتجة عن الرياح في شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية، حيث انهار بالفعل جرفان جليديان معرضان للخطر. ويساعد التعافي المستمر لثقب الأوزون الستراتوسفيري في القطب الجنوبي، الذي تم اكتشافه في الثمانينات، مؤقتًا على عزل السطح عن المزيد من الذوبان.

ويؤكد الباحثون على أهمية رصد ونمذجة ذوبان الجليد في كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين الرياح والجليد في سياق تغير المناخ. ويأملون أن يساهم هذا البحث في تعزيز نماذج نظام الأرض المستخدمة في علوم المناخ.

أجرى هذه الدراسة باحثون من جامعتي كاليفورنيا وإيرفين وأوتريخت، بدعم مالي من وزارة الطاقة الأمريكية، والمؤسسة الوطنية للعلوم، والمنظمة الهولندية للبحث العلمي.

المصادر: جامعة كاليفورنيا، إيرفاين، وجامعة أوتريخت