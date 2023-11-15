الجمال الآسر للشفق القطبي: رحلة سماوية لا مثيل لها

مشهد مذهل من الأضواء يتراقص عبر سماء الليل في عرض ساحر يُعرف باسم الشفق القطبي. لقد أسرت هذه الظاهرة الطبيعية الناس لعدة قرون، ومؤخرًا، قام الطيار جواو مينديز بالتقاط جمالها المذهل في مقطع فيديو متتابع خلال رحلة من سان فرانسيسكو إلى لشبونة.

بينما كان الكابتن مينديز يحلق في سماء كندا، انتهز الفرصة لالتقاط 1,900 صورة مذهلة للأضواء الشمالية من قمرة القيادة الخاصة به. لا يعرض الفيديو موجات الضوء النابضة بالحياة من الشفق القطبي فحسب، بل يكشف أيضًا عن الأجرام السماوية مثل مجرة ​​المرأة المسلسلة والمشتري، مما يخلق رحلة سماوية تترك المشاهدين في حالة من الرهبة من عجائب عالمنا.

يحدث المشهد المذهل للشفق القطبي الشمالي عندما تصطدم جزيئات نشطة من الشمس بالغلاف الجوي العلوي للأرض. يقوم المجال المغناطيسي للأرض بعد ذلك بتوجيه هذه الجزيئات نحو القطبين، مما يؤدي إلى ظهور الأضواء المتراقصة النابضة بالحياة التي تزين سماء الليل. إنه حقًا عرض رائع لقوة الطبيعة وجمالها.

وفي كندا، يبدأ موسم الشفق القطبي في أوائل سبتمبر ويستمر حتى بداية أبريل في المناطق الواقعة في أقصى شمال البلاد. خلال هذا الوقت، ينبهر مراقبو السماء والعلماء على حد سواء بالعرض الجوي الدرامي والسينمائي الذي ينكشف أمام أعينهم. لكن كندا ليست المكان الوحيد الذي يمكن رؤية هذه الظاهرة الساحرة فيه.

كما تقدم مناطق خطوط العرض العليا، مثل النرويج وأيسلندا والسويد، لمحات عن الشفق القطبي. توفر هذه البلدان نقاطًا مميزة لمشاهدة المشهد المذهل للأضواء المتراقصة في سماء الليل.

انطلق في رحلة سماوية واستمتع بتجربة الجمال الآسر للشفق القطبي من خلال لقطات الكابتن جواو مينديز الاستثنائية. اسمح لنفسك بالانتقال إلى عالم يلتقي فيه الجمال الأرضي والسماوي، مما يتركك في حالة من الرهبة من العجائب الموجودة خارج كوكبنا.

أسئلة متكررة حول الشفق القطبي

ما الذي يسبب الشفق القطبي؟

يحدث الشفق القطبي نتيجة اصطدام جزيئات نشطة من الشمس بالغلاف الجوي العلوي للأرض. تخلق هذه الاصطدامات عرضًا ساحرًا للأضواء التي نراها في سماء الليل.

متى يكون موسم الشفق القطبي في كندا؟

وفي كندا، يبدأ موسم الشفق القطبي في أوائل سبتمبر ويستمر حتى بداية أبريل في أقصى شمال البلاد. هذا هو الوقت المناسب لمشاهدة رقصة الأضواء السحرية في السماء.

هل يمكن رؤية الشفق القطبي من بلدان أخرى؟

نعم، يمكن أيضًا مشاهدة الشفق القطبي في بلدان أخرى تقع في مناطق خطوط العرض العليا، مثل النرويج وأيسلندا والسويد. توفر هذه البلدان فرصًا فريدة لتجربة الجمال الآسر للشفق القطبي الشمالي بشكل مباشر.

مصادر:

– موقع Space.com : (space.com)