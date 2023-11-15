أرسل اسمك إلى قمر كوكب المشتري أوروبا من خلال حملة "رسالة في زجاجة" التابعة لناسا

تقدم وكالة ناسا فرصة رائعة للجمهور لإرسال أسمائهم إلى الفضاء السحيق على متن المركبة الفضائية يوروبا كليبر كجزء من حملة "رسالة في زجاجة". تسمح هذه المبادرة للأفراد بكتابة أسمائهم على شريحة صغيرة ستسافر إلى قمر المشتري أوروبا.

على عكس إرسال الأسماء إلى المريخ، الذي أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، توفر هذه الفرصة الفريدة للمشاركين فرصة إرسال أسمائهم على طول الطريق إلى كوكب المشتري، وهو كوكب غازي عملاق معروف بحجمه الهائل وعواصفه المثيرة للإعجاب. أوروبا، أحد أقمار المشتري، هو جرم سماوي جليدي يختبئ تحت سطحه المتجمد محيط مثير للاهتمام.

يقترب الموعد النهائي للانضمام إلى حملة "رسالة في زجاجة" بسرعة، ولم يتبق سوى ستة أسابيع لإضافة اسمك. لا تفوت فرصتك لتكون جزءًا من هذه المهمة التاريخية. بمجرد جمع الأسماء، سيتم طباعتها على شريحة سيليكون صغيرة الحجم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا.

ترافق الأسماء قصيدة أصلية بعنوان "في مديح الغموض" للشاعرة الأمريكية آدا ليمون، كتبت خصيصًا للاحتفال بمهمة "أوروبا كليبر". سيتم نقش هذه القصيدة الصادقة على لوحة معدنية بجانب الشريحة الدقيقة، مما يخلق تعاونًا فريدًا بين العلم والفن.

من المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر في أكتوبر 2024، وسوف تقضي سنوات في الدوران حول كوكب المشتري وإجراء تحليقات قريبة من أوروبا. ستقوم الأدوات العلمية للمركبة الفضائية بجمع بيانات مهمة حول المحيط تحت سطح أوروبا، والقشرة الجليدية، والغلاف الجوي. ويأمل العلماء أن تكشف هذه المهمة ما إذا كان أوروبا قادراً على دعم الحياة، وهو احتمال مثير أثار فضول العلماء والجمهور على حد سواء.

للمشاركة في هذه الحملة الاستثنائية، قم بزيارة الموقع الرسمي لناسا واتبع التعليمات لإضافة اسمك إلى الشريحة الدقيقة. ستتاح لك أيضًا الفرصة لقراءة القصيدة الجذابة التي كتبها Ada Limón ومشاهدتها وهي تقرأها في فيديو جذاب.

لا تفوت هذه الفرصة ليقوم اسمك برحلة طولها 1.8 مليار ميل إلى قمر غامض في نظامنا الشمسي. انضم إلى حملة "رسالة في زجاجة" اليوم وكن جزءًا من التاريخ.

الأسئلة المتكررة

1. كيف يمكنني المشاركة في حملة "رسالة في زجاجة"؟

للمشاركة، قم بزيارة الموقع الرسمي لناسا واتبع التعليمات لإضافة اسمك إلى الرقاقة الدقيقة التي سيتم إرسالها إلى قمر المشتري أوروبا.

2. ما هو الموعد النهائي للانضمام إلى الحملة؟

الموعد النهائي للمشاركة في حملة "رسالة في زجاجة" هو الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 ديسمبر 2023.

3. من كتب قصيدة مهمة أوروبا كليبر؟

القصيدة التي تحمل عنوان "في مديح الغموض: قصيدة لأوروبا" كتبتها الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة أدا ليمون خصيصًا لمهمة أوروبا كليبر.

4. ماذا سيحدث للأسماء والقصيدة؟

سيتم طباعة الأسماء على شريحة صغيرة، وسيتم نقش القصيدة على لوحة معدنية سترافق الشريحة الدقيقة على متن المركبة الفضائية أوروبا كليبر.

5. ما هو هدف مهمة أوروبا كليبر؟

تهدف المهمة إلى جمع بيانات عن المحيط تحت سطح أوروبا، والقشرة الجليدية، والغلاف الجوي لتحديد ما إذا كان القمر يمكن أن يدعم الحياة.

6. متى من المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر؟

ومن المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر في أكتوبر 2024.

7. إلى أي مدى ستسافر المركبة الفضائية أوروبا كليبر؟

ستسافر المركبة الفضائية حوالي 1.8 مليار ميل (2.6 مليار كيلومتر) للوصول إلى قمر المشتري أوروبا.