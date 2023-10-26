الوادي المريخي الرائع: استكشاف متاهة الليل

ادخل إلى عالم المريخ الساحر من خلال مقطع فيديو جديد ثلاثي الأبعاد أصدرته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). يأخذنا هذا الفيديو في رحلة افتراضية عبر المناظر الطبيعية المحيرة لـ Nocti Labrytinthus، والمعروفة أيضًا باسم "متاهة الليل". يعد هذا الوادي الضخم، الذي يمتد لمسافة 3 ميلًا تقريبًا، ميزة بارزة تقع داخل وادي مارينريس، وهو ما يعادل جراند كانيون على الكوكب الأحمر.

تم تصميم الصور ثلاثية الأبعاد المذهلة بدقة باستخدام قياسات دقيقة تم جمعها بواسطة الأقمار الصناعية التي تدور حول المريخ. على الرغم من أن اللقطات ليست صورًا فعلية في الوقت الفعلي، إلا أنها توفر تمثيلاً تفصيليًا مذهلاً لتضاريس المريخ، مما يغري عشاق الفضاء للانغماس في هذه الأعجوبة خارج كوكب الأرض.

تتميز متاهة الليل بالوديان شديدة الانحدار والبراكين الشاهقة والأبعاد غير العادية. يمكن أن تصل الوديان الموجودة داخل الوادي إلى عرض يصل إلى 18.6 ميلًا وتغوص إلى أعماق تصل إلى 3.7 ميلًا. وبالمقارنة، يبلغ عمق جراند كانيون على الأرض 1.1 ميلًا فقط ويمتد عرضًا لـ 18 ميلًا. تؤكد هذه الأبعاد المتناقضة على روعة عجائب المريخ الجيولوجية.

يعد هذا الفيديو الجذاب بمثابة أداة رائعة لفهم النطاق الهائل لكوننا والأجرام السماوية التي يتألف منها. مثلما يقوم عدد لا يحصى من الأفراد بإعادة مشاهدة مقاطع الفيديو المذهلة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي أنشأته وكالة الفضاء الأوروبية، فإن هذا الاستكشاف ثلاثي الأبعاد لوادي المريخ يعد متعة تتطلب مشاهدات متعددة.

في حين أن تكوين جراند كانيون على الأرض يمكن أن يعزى إلى التآكل الناجم عن نهر كولورادو، فمن المعتقد أن نشأة متاهة الليل على المريخ لها جذورها في الكسور التكتونية داخل قشرة الكوكب. على الرغم من أن الماء ربما لعب دورًا، خاصة بالنظر إلى تاريخ المريخ ككوكب به أنهار متدفقة، فإن القوى الأساسية التي تشكل هذا الوادي المريخي الاستثنائي مرتبطة بالنشاط التكتوني.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Nocti Labrytinthus؟

ج: يشير Nocti Labrytinthus إلى وادٍ كبير على سطح المريخ، يُعرف أيضًا باسم "متاهة الليل".

س: كم يبلغ طول الوادي؟

ج: يبلغ طول الوادي حوالي 740 ميلاً.

س: ما مدى عمق الوديان داخل متاهة الليل؟

ج: يمكن أن يصل عمق الوديان إلى 3.7 ميل.

س: كيف يمكن مقارنة وادي المريخ بجراند كانيون على الأرض؟

ج: إن متاهة الليل على المريخ تفوق جراند كانيون على الأرض من حيث العرض والعمق. يمكن أن يصل عرض وديانها إلى 18.6 ميلًا، في حين يبلغ عرض جراند كانيون على الأرض 18 ميلًا فقط عند أقصى نقطة لها.

س: كيف تم إنشاء الفيديو ثلاثي الأبعاد؟

ج: تم تصميم الفيديو بدقة باستخدام قياسات دقيقة جمعتها الأقمار الصناعية التي تدور حول المريخ.

س: ما الذي قد يكون سبب متاهة تكوين الليل؟

ج: يتوقع العلماء أن الكسور التكتونية في قشرة المريخ ساهمت في تكوين هذا الوادي الضخم، على الرغم من أن وجود الماء في ماضي المريخ ربما لعب دورًا أيضًا.