وجدت الدراسة أن البروتين الموجود في ذباب الفاكهة يؤثر على ممارسة الرياضة في البرد

حددت دراسة حديثة نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences بروتينًا موجودًا في ذباب الفاكهة يلعب دورًا حاسمًا في أداء التمارين الرياضية في الظروف الباردة. ويرتبط هذا البروتين، المسمى إيديتارود، بالبروتين البشري إيرسين، المعروف بمشاركته في فوائد التمارين الرياضية والتكيف مع درجات الحرارة الباردة.

وكان الباحثون من كلية الطب بجامعة ميشيغان وكلية الطب بجامعة واين ستيت مهتمين بفهم العملية الفسيولوجية للالتهام الذاتي، والتي تنطوي على إزالة المكونات الخلوية التالفة من الجسم. واكتشفوا أن جين إيديتارود ينظم الالتهام الذاتي في ذباب الفاكهة. ومن خلال التلاعب بالتركيب الجيني للذباب، أثبتوا أن جين الإيديتارود يشارك في عملية الالتهام الذاتي.

كما وجد الفريق أيضًا صلة بين جين Iditarod والجين البشري FNDC5، وهو مقدمة لبروتين irisin. لقد ثبت سابقًا أن الإيريسين مهم للعضلات والعظام وغيرها من الفوائد المرتبطة بالتمارين الرياضية في الثدييات، فضلاً عن التكيف مع البرد.

ولمزيد من التحقيق في دور إيديتارود في التمارين الرياضية، قام الباحثون بتدريب ذباب الفاكهة باستخدام طريقة جديدة طورها فريق الدكتور روبرت ويسيلز في جامعة واين ستيت. ووجدوا أن الذباب الذي يفتقر إلى جين إيديتارود قد أضعف القدرة على التحمل أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولم يشهد التحسينات النموذجية التي شوهدت بعد التدريب. ومن المثير للاهتمام أن هذا الذباب لم يكن قادرًا أيضًا على تحمل درجات الحرارة الباردة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الأهمية التطورية لعائلة جينات الإيديتارود، والتي يبدو أنها محفوظة طوال التطور في كل من اللافقاريات والثدييات. ويعتقد الباحثون أن التمارين الرياضية تنشط عملية الالتهام الذاتي، التي تساعد على تنظيف المكونات الخلوية التالفة والمنتجات الثانوية السامة التي يتم إنتاجها أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة. يلعب جين Iditarod دورًا حاسمًا في هذه العملية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بين التمارين الرياضية والبلعمة الذاتية وجين إيديتارود بشكل كامل. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الآليات الجزيئية الكامنة وراء فوائد ممارسة الرياضة والتكيف مع درجات الحرارة الباردة.

