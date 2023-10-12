Noctis Labyrinthus: استكشاف وديان المريخ

تعد Noctis Labyrinthus، وهي شبكة واسعة من الأخاديد الممتدة على طول إيطاليا، منطقة رائعة على سطح المريخ. تقع بين معلمين استثنائيين، Tharsis Bulge وValles Marineris، وهي تحمل إمكانات جيولوجية وبيولوجية فلكية كبيرة.

يعد هذا النظام المعقد من الأخاديد بمثابة نقطة الأصل لوادي مارينيريس، وهو أحد أطول الأخاديد في النظام الشمسي بأكمله. وعلى الجانب الآخر تقع منطقة ثارسيس بولج، وهي منطقة تضم أطول البراكين المعروفة. جميع المناطق الثلاث مترابطة، مما يجعل Noctis Labyrinthus جزءًا مهمًا من هذا اللغز الجيولوجي.

يمكن أن يعزى تكوين Noctis Labyrinthus إلى نمو Tharsis. مع توسع ثارسيس، مارس ضغطًا على قشرة المريخ، مما أدى إلى تشققها وإنشاء هذه الشبكة المعقدة من الأخاديد. ويعتقد أن هذا التوسع قد يكون أيضًا مسؤولاً عن تكوين وادي مارينريس، وهو الوادي المتصدع الطويل الذي يمتد شرقًا من Noctis Labyrinthus.

تتميز الأخاديد العميقة في Noctis Labyrinthus بنمط متقاطع، حيث يصل طول بعض المقاطع إلى 30 كيلومترًا وعمقها 6 كيلومترات. تعرض المنطقة أيضًا ميزات جيولوجية مختلفة مثل الانهيارات الأرضية والأراضي وحقول الكثبان الرملية الواسعة. توفر هذه الميزات معلومات قيمة عن التاريخ الجيولوجي للمريخ، خاصة قبل تكوين ثارسيس.

بفضل مهمة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أصبح لدينا الآن عرض ثلاثي الأبعاد رائع لـ Noctis Labyrinthus. تدور كاميرا الستيريو عالية الدقة الخاصة بالمهمة حول المريخ منذ عام 3، وتلتقط مناظر خلابة للكوكب الأحمر.

تشير الأبحاث إلى أن Noctis Labyrinthus ربما كانت تأوي حممًا متدفقة وبحيرات مائية في الماضي، مما خلق بيئة مناسبة للحياة. يثير وجود النشاط البركاني والمياه احتمالات مثيرة للاهتمام لوجود أشكال حياة ميكروبية قديمة على المريخ.

تستمر دراسة Noctis Labyrinthus والمناطق المجاورة لها في الكشف عن أسرار المريخ. إن تكويناتها الجيولوجية الفريدة وإمكاناتها لاستضافة الحياة تجعلها موضوعًا آسرًا لمزيد من الاستكشاف والبحث.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية: مهمة المريخ السريعة

- ناسا: فاليس مارينيريس

- موقع Space.com: انتفاخ ثارسيس