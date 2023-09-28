آلية جديدة لهجرة السوائل في غمر الألواح

اقترح الباحثون آلية بديلة معقولة لتدفق السوائل الحاملة للماء المنطلقة من الألواح المندسة. في دراسة حديثة نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة، تشن وآخرون. استكشاف إمكانية تكديس المياه المنطلقة في المرحلة الموائعية الفعالة ثنائية الأبعاد (2D) داخل واجهات بلورية مقحمة للمعادن السيليكاتية مثل الجرافيت أو الميكا أو البروسيت.

وباستخدام عمليات المحاكاة الديناميكية الجزيئية، أثبت الباحثون أن تدفق المياه عبر مرحلة فلويديك فعالة شبه ثنائية الأبعاد أمر ممكن. توصلت الدراسة إلى أن إقحام الماء يتم مدفوعًا بالديناميكا الحرارية في ظل ظروف الضغط ودرجة الحرارة للألواح المندسة في الأنواع الثلاثة من الواجهات البلورية: الجرافيت، والبروسيت، وطبقات الميكا البينية. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان ألا يكون السطح البلوري والماء متصلين بشكل جيد بواسطة روابط هيدروجينية حتى يحدث إقحام الماء.

أحد الآثار المهمة لهذا الإقحام المائي في الواجهة البلورية هو تسهيله المحتمل للانزلاق الزلزالي. وهذا يعني أن الإقحام قد يسمح بنقل تغيرات الإجهاد المسببة للزلزال، مما يجعل فرضية التقصف والجفاف أقل ضرورة.

تلقي نتائج هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على عمليات هجرة السوائل في غمر الألواح وتوفر منظورًا جديدًا للآليات المعنية. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال إلى فهم أفضل لمناطق الاندساس وارتباطها بالنشاط الزلزالي.

الاقتباس: Chen، M.، Zhu، R.، Zhu، J.، & He، H. (2023). يتوسط ترشيح الماء منخفض الأبعاد في الواجهات البلورية هجرة السوائل في الألواح المندسة. مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة، 128، e2023JB027124.

المصدر: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة

التعاريف:

- معادن الفيلوسيليكات: معادن لها بنية طبقات، تتكون من صفائح من رباعيات السليكات المترابطة وصفائح من الكاتيونات.

– المحاكاة الديناميكية الجزيئية: الأساليب الحسابية التي تبحث في حركة الذرات والجزيئات وتفاعلها مع مرور الوقت، مما يوفر نظرة ثاقبة لسلوك المواد على المستوى الذري.

– مدفوعة بالديناميكا الحرارية: مدفوعة أو متأثرة بمبادئ الديناميكا الحرارية التي تحكم سلوك الطاقة والمادة.

– الانزلاق الزلزالي: الحركة على طول الصدع دون توليد موجات زلزالية كبيرة.

- فرضية التقصف الناتج عن الجفاف: النظرية القائلة بأن إزالة الماء من المعادن أثناء الاندساس يمكن أن يؤدي إلى زيادة الهشاشة وربما يؤدي إلى حدوث زلازل.

المصدر: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة، تشين وآخرون.