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يمكن أن تكون القشرة المتدفقة مسؤولة عن الأخطاء العادية الضحلة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
يمكن أن تكون القشرة المتدفقة مسؤولة عن الأخطاء العادية الضحلة

اكتشف العلماء أدلة جديدة تشير إلى أن القشرة السفلية المتدفقة قد تكون مسؤولة عن تكوين الصدوع الطبيعية الضحلة. وفقًا لنظرية الصدوع التي وضعها أندرسون، يجب أن تكون الصدوع العادية بزاوية 60 درجة تقريبًا من المستوى الأفقي. ومع ذلك، فقد لاحظ الباحثون صدوعًا عادية حول العالم أقل عمقًا مما كان متوقعًا، بما في ذلك كتلة مندريس في غرب تركيا، حيث تكون الصدوع العادية بزاوية 20 درجة.

لقد اشتبه الجيولوجيون منذ فترة طويلة في أن الصدوع العادية ذات الزاوية المنخفضة، والمعروفة أيضًا باسم أخطاء الانفصال، تتشكل إما عن طريق الانكسار بزاوية ضحلة أو عن طريق التشكل في البداية عند 60 درجة من الأفقي ثم الدوران لاحقًا. أتاحت التطورات الحديثة في تقنيات النمذجة للباحثين فهمًا أفضل لكيفية سلوك القشرة على نطاق أوسع.

تعد كتلة مندريس إحدى أكثر المناطق نشاطًا في التوسع على الأرض، وقد كشفت الصدوع في هذه المنطقة عن قبتين مزدوجتين من الصخور المتحولة من القشرة الوسطى إلى القشرة السفلية. يؤدي هذا التمدد والترقق الواسع النطاق للقشرة إلى ارتفاع الحرارة وإضعاف القشرة. ونتيجة لذلك، تصبح القشرة السفلية مرنة وقادرة على التدفق إلى الأعلى.

واستخدم الباحثون بيانات جيولوجية من غرب الأناضول لمحاكاة حركة الصخور في كتلة من القشرة ذات مقطع سفلي ضعيف. أظهرت نماذجهم أنه أثناء التمدد، يمكن للقشرة السفلية أن تتدفق أفقيًا وعموديًا بينما تتطور الصدوع في القشرة العليا وفقًا للتدفق الموجود تحتها.

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع الجيولوجيا والتصوير الزلزالي للقشرة في منطقة مندريس. تتوافق تنبؤات النموذج أيضًا مع بيانات التصوير المقطعي الزلزالي، مما يوفر مزيدًا من الدعم لآلية دوران الأخطاء. لا يعزز هذا البحث فهمنا لتكوين كتلة مندريس فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على المجمعات الأساسية المتحولة الأخرى ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لجيولوجيا مناطق أخرى، مثل غرب الولايات المتحدة، وجبال الهيمالايا، والبحر الأبيض المتوسط.

مصادر:
– أوين، ر. (2023)، القشرة المتدفقة تدفع العيوب على ظهورها، إيوس، 104، https://doi.org/10.1029/2023EO230368. نُشرت في 27 سبتمبر 2023.

By روبرت أندرو

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