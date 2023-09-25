تنظم مجموعة Facebook Foodie Group طلبًا ضخمًا لخبز الخبز من Montreal Bakery

نظمت مجموعة عشاق الطعام على فيسبوك تدعى Lower mainland Eats مؤخرًا طلبًا ضخمًا للخبز من متجر St-Viateur الشهير في مونتريال. تضمن الطلب ما يقرب من 5,000 قطعة خبز، مما يجعله أكبر طلب فردي في تاريخ المخبز الذي يبلغ 66 عامًا.

بدأ كل شيء بمنشور بسيط في مجموعة الفيسبوك، يسأل عما إذا كان أي شخص مهتمًا بطلب الأشياء الجيدة من St-Viateur. وكانت الاستجابة ساحقة، حيث أعرب مئات الأعضاء عن اهتمامهم. تواصل مسؤولو المجموعة مع المخبز وقدم حوالي 30 متطوعًا من مختلف المهن مهاراتهم لتحقيق هذا الحدث.

وتوقعت كورتني بلير، المسؤولة عن اللوجستيات، في البداية أن ينضم حوالي 20 شخصًا إلى الأمر. ومع ذلك، ارتفع العدد بسرعة في غضون أيام. كان المدير العام لشركة St-Viateur، نيكولو بيازا، مندهشًا ومتحمسًا للطلب الكبير من الساحل الغربي.

لجعل الخبز في متناول محبي الخبز في كولومبيا البريطانية، لم تتقاضى St-Viateur سوى بضعة دولارات إضافية عن أسعارها العادية. ذكرت بيازا أن المجموعة لم تكن مدفوعة بالربح أو الشهرة ولكنها أرادت ببساطة دعم أعضائها.

يستغرق خبز الخبز وتبريده وتعبئته حوالي 12 إلى 14 ساعة في مواقع St-Viateur المتعددة. بمجرد أن تصبح جاهزة، قامت شاحنات Purolator بنقل 4,860 خبزًا إلى مطار فانكوفر الدولي. ومن هناك، قام المتطوعون بتخزينها في منازلهم وشركاتهم قبل تسليمها إلى نقاط الالتقاء في مواقع مختلفة.

بشكل عام، جمعت المبادرة المجتمع معًا وكانت وسيلة خفيفة لدعم الشركات المحلية. أظهرت قوة وسائل التواصل الاجتماعي والمتطوعين المتفانين التأثير الذي يمكن أن يحدثه الناس في دعم الشركات الصغيرة ونشر الفرح من خلال الطعام.

المصدر: ذا جلوب اند ميل