دور فرع تنفيذ أنظمة الطيران في مركز أبحاث أميس التابع لناسا

يتولى فرع تنفيذ أنظمة الطيران في مركز أبحاث أميس التابع لناسا مسؤولية تطوير وتكامل حمولات العلوم البيولوجية لمشاريع الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة. ومن خلال نهج الفريق متعدد التخصصات، يضمن هذا الفرع نجاح المهمة والامتثال لمتطلبات العملاء.

إحدى القدرات الرئيسية لفرع تنفيذ أنظمة الطيران هي تطوير الحمولة النافعة وتكاملها. إنهم يعملون مع شركاء مختلفين لتطوير تصميمات جديدة أو تعديل الأجهزة الجاهزة للاستخدام (COTS) المتوفرة تجاريًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمهمة. يتم دمج الحمولات المأهولة وغير المأهولة في أنظمة الرحلات الفضائية.

يعد اختبار وتحليل التحقق من الرحلات الفضائية جانبًا مهمًا آخر من عمل الفرع. لديهم الخبرة اللازمة لفهم متطلبات الأجهزة لرحلات الفضاء وإجراء الاختبارات في الموقع للتحقق من أدائها. كما يقدمون تحليلات وتقارير مكتوبة لتوثيق النتائج التي توصلوا إليها. بالإضافة إلى ذلك، يقومون باختيار واعتماد معدات COTS لاستخدامها في الفضاء.

الفرع مسؤول أيضًا عن إدارة الحمولة والعمليات. وهم يشرفون على تطوير الأجهزة، وإدارة الجوانب العلمية والتشغيلية للمشروع، والتعامل مع الجدولة وإدارة المخاطر. كما يقومون بتنسيق التجارب والعمليات الدولية.

بالإضافة إلى هذه المسؤوليات، يوفر فرع تنفيذ أنظمة الطيران الدعم للحمولات قبل وبعد الإطلاق. إنهم يتعاملون مع الخدمات اللوجستية، وينسقون عمليات الحمولة، ويقومون بجمع وأرشفة البيانات والعينات الحيوية لتحليلها في المستقبل.

للمساعدة في أبحاثهم، يستخدم الفرع مرافق التسريع الأرضية مثل أجهزة الطرد المركزي المصنفة وغير البشرية. تسمح هذه المرافق بدراسة تأثيرات الجاذبية المفرطة والتسارع على البشر والكائنات الحية الأخرى. البروتوكولات المستخدمة قابلة للتخصيص بالكامل لتجارب تجريبية محددة، ويمكن تصميم أجهزة فريدة وتصنيعها داخليًا حسب الحاجة.

بشكل عام، يلعب فرع تنفيذ أنظمة الطيران في مركز أبحاث أميس التابع لناسا دورًا حاسمًا في تطوير وتكامل حمولات العلوم البيولوجية لمشاريع رحلات الفضاء. يضمن نهجهم وخبراتهم متعددة التخصصات نجاح المهمة والامتثال لمتطلبات العملاء.

التعاريف:

- الحمولة: جسم أو جهاز تحمله طائرة أو مركبة فضائية أو صاروخ، عادة لأغراض البحث العلمي.

– العلوم الحيوية: دراسة الكائنات الحية، بما في ذلك تركيبها ووظيفتها وتطورها وتفاعلاتها وتوزيعها.

– جهاز الطرد المركزي: آلة ذات حاوية تدور بسرعة تطبق قوة الطرد المركزي على محتوياتها، وتستخدم عادة لفصل السوائل ذات الكثافات المختلفة.

مصادر:

- مركز أبحاث أميس التابع لناسا، فرع تنفيذ أنظمة الطيران.