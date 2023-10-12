حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

فرع تنفيذ أنظمة الطيران في مركز أبحاث أميس التابع لناسا

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 12، 2023
فرع تنفيذ أنظمة الطيران في مركز أبحاث أميس التابع لناسا

يتولى فرع تنفيذ أنظمة الطيران التابع لقسم العلوم البيولوجية الفضائية في مركز أبحاث أميس التابع لناسا مسؤولية تطوير وتكامل حمولات العلوم البيولوجية لمشاريع رحلات الفضاء. يستخدم هذا الفرع نهج فريق متعدد التخصصات يجمع بين العلوم والهندسة والعمليات لضمان نجاح المهمة وتلبية متطلبات العملاء.

ويشارك الفرع في جوانب مختلفة من تطوير الحمولة والتكامل. لديهم القدرة على تصميم وتصنيع أجهزة جديدة، بالإضافة إلى تعديل المعدات الجاهزة المتوفرة تجاريًا (COTS). إنهم من ذوي الخبرة في دمج الحمولات لكل من الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

إحدى المسؤوليات الرئيسية للفرع هي اختبار وتحليل التحقق من الرحلات الفضائية. لديهم فهم عميق لمتطلبات الأجهزة لرحلات الفضاء ويمكنهم إجراء الاختبارات في الموقع للتحقق من أن الأجهزة تلبي تلك المتطلبات. كما يقومون بإعداد تحليلات وتقارير مكتوبة بناءً على النتائج التي توصلوا إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهم يشاركون في اختيار وإصدار الشهادات لمعدات COTS لاستخدامها في الفضاء.

ويتولى الفرع أيضًا إدارة الحمولة والعمليات. أنها توفر الإشراف على المشروع لتطوير الأجهزة والعلوم وإدارة العمليات. وهم مسؤولون عن الجدولة وإدارة المخاطر، فضلا عن التنسيق والعمليات للتجارب الدولية.

يعد دعم الحمولة مجالًا آخر من مجالات الخبرة للفرع. أنها توفر الدعم اللوجستي قبل وبعد الإطلاق، فضلا عن التنسيق وتطوير العمليات لعمليات الحمولة. ويشاركون أيضًا في جمع البيانات والعينات الحيوية وحفظها.

يتمتع الفرع بإمكانية الوصول إلى مرافق التسريع الأرضية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي المصنفة وغير البشرية. تُستخدم هذه المرافق في أنشطة البحث والاختبار المختلفة التي تشمل البشر والموضوعات غير البشرية والأجهزة. يستطيع الفرع تخصيص البروتوكولات لتجارب تجريبية محددة ويمكنه تصميم وتصنيع أجهزة فريدة داخل الشركة.

بشكل عام، يلعب فرع تنفيذ أنظمة الطيران دورًا حاسمًا في تطوير وتكامل حمولات العلوم البيولوجية لمشاريع رحلات الفضاء. إن نهجهم متعدد التخصصات وخبرتهم في مختلف جوانب تطوير الحمولة النافعة يجعلهم رصيدًا قيمًا لجهود استكشاف الفضاء التي تبذلها ناسا.

مصادر:
- مركز أبحاث أميس التابع لناسا، فرع تنفيذ أنظمة الطيران [بدون عنوان URL]
- العلوم البيولوجية والفيزيائية لناسا [بدون عنوان URL]
- علم الأحياء الفلكي [بدون عنوان URL]
– برنامج البحوث الإنسانية [بدون عنوان URL]

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

يحدد الباحثون أكثر من 3,300 نوع من خلايا الدماغ في أطلس الدماغ الجديد

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا
علوم

الحمض النووي القديم لذباب الفاكهة

أكتوبر 12، 2023 غابرييل بوتا
علوم

كسوف الشمس يظلم السماء في أنحاء أمريكا الشمالية

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

يحدد الباحثون أكثر من 3,300 نوع من خلايا الدماغ في أطلس الدماغ الجديد

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

الحمض النووي القديم لذباب الفاكهة

أكتوبر 12، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

كسوف الشمس يظلم السماء في أنحاء أمريكا الشمالية

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

حصل مختبر ImageTech التابع لجامعة SFU على تقنية جديدة لتطوير أبحاث الدماغ

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات