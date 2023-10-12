فرع تنفيذ أنظمة الطيران في مركز أبحاث أميس التابع لناسا

يتولى فرع تنفيذ أنظمة الطيران التابع لقسم العلوم البيولوجية الفضائية في مركز أبحاث أميس التابع لناسا مسؤولية تطوير وتكامل حمولات العلوم البيولوجية لمشاريع رحلات الفضاء. يستخدم هذا الفرع نهج فريق متعدد التخصصات يجمع بين العلوم والهندسة والعمليات لضمان نجاح المهمة وتلبية متطلبات العملاء.

ويشارك الفرع في جوانب مختلفة من تطوير الحمولة والتكامل. لديهم القدرة على تصميم وتصنيع أجهزة جديدة، بالإضافة إلى تعديل المعدات الجاهزة المتوفرة تجاريًا (COTS). إنهم من ذوي الخبرة في دمج الحمولات لكل من الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

إحدى المسؤوليات الرئيسية للفرع هي اختبار وتحليل التحقق من الرحلات الفضائية. لديهم فهم عميق لمتطلبات الأجهزة لرحلات الفضاء ويمكنهم إجراء الاختبارات في الموقع للتحقق من أن الأجهزة تلبي تلك المتطلبات. كما يقومون بإعداد تحليلات وتقارير مكتوبة بناءً على النتائج التي توصلوا إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهم يشاركون في اختيار وإصدار الشهادات لمعدات COTS لاستخدامها في الفضاء.

ويتولى الفرع أيضًا إدارة الحمولة والعمليات. أنها توفر الإشراف على المشروع لتطوير الأجهزة والعلوم وإدارة العمليات. وهم مسؤولون عن الجدولة وإدارة المخاطر، فضلا عن التنسيق والعمليات للتجارب الدولية.

يعد دعم الحمولة مجالًا آخر من مجالات الخبرة للفرع. أنها توفر الدعم اللوجستي قبل وبعد الإطلاق، فضلا عن التنسيق وتطوير العمليات لعمليات الحمولة. ويشاركون أيضًا في جمع البيانات والعينات الحيوية وحفظها.

يتمتع الفرع بإمكانية الوصول إلى مرافق التسريع الأرضية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي المصنفة وغير البشرية. تُستخدم هذه المرافق في أنشطة البحث والاختبار المختلفة التي تشمل البشر والموضوعات غير البشرية والأجهزة. يستطيع الفرع تخصيص البروتوكولات لتجارب تجريبية محددة ويمكنه تصميم وتصنيع أجهزة فريدة داخل الشركة.

بشكل عام، يلعب فرع تنفيذ أنظمة الطيران دورًا حاسمًا في تطوير وتكامل حمولات العلوم البيولوجية لمشاريع رحلات الفضاء. إن نهجهم متعدد التخصصات وخبرتهم في مختلف جوانب تطوير الحمولة النافعة يجعلهم رصيدًا قيمًا لجهود استكشاف الفضاء التي تبذلها ناسا.

مصادر:

- مركز أبحاث أميس التابع لناسا، فرع تنفيذ أنظمة الطيران [بدون عنوان URL]

- العلوم البيولوجية والفيزيائية لناسا [بدون عنوان URL]

- علم الأحياء الفلكي [بدون عنوان URL]

– برنامج البحوث الإنسانية [بدون عنوان URL]