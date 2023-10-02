استكشاف العالم الرائع لسفن الفضاء الخيالية في رسوم متحركة مذهلة

قام أحد متخصصي CGI المعروف باسم Hazegrayart بإنشاء رسوم متحركة رائعة لسفينة الصواريخ كوبرنيكوس من عالم Flash Gordon. سلسلة Flash Gordon، التي نشأت في ثلاثينيات القرن الماضي، تتبع مغامرات لاعب بولو وحبيب وعالم أثناء محاولتهم إنقاذ الأرض من الدمار على يد حاكم كوكب مونجو، مينغ عديم الرحمة. تلعب سفينة الصواريخ، التي أنشأها العالم الدكتور هانز زاركوف، دورًا حاسمًا في مهمتهم.

في هذه الرسوم المتحركة المذهلة، يعيد Hazegrayart الحياة إلى كوبرنيكوس وهو يشرع في رحلة عبر نظامنا الشمسي إلى الفضاء الخارجي بحثًا عن كوكب مونجو. وينطلق الصاروخ الصغير، المصمم لاستيعاب ثلاثة أشخاص، من إحدى القرى ويسافر إلى كواكب مختلفة، بدءاً من المريخ. يصل في النهاية إلى مونجو ويهبط في وادٍ ثلجي، تاركًا بقية القصة لخيالنا.

على الرغم من عدم تقديم تفاصيل حول قدرات السفينة في الرسوم المتحركة، إلا أنه يمكن الاستدلال من القصص المصورة والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الخاصة بفلاش جوردون على أن كوبرنيكوس مدعوم من نوع ما من محرك الاندماج وقادر على السفر بين النجوم. السفينة مجهزة بأدوات علمية مثل التلسكوبات وأجهزة قياس الطيف لمهام مثل تعدين الكويكبات واستكشاف الكواكب. يتميز الجزء الداخلي بمركز قيادة مزود بشاشة عرض ومجموعة من واجهات المستخدم الميكانيكية وشاشات اللمس.

تسلط الرسوم المتحركة التي قام بها Hazegrayart لكوبرنيكوس الضوء على جمال وتعقيد تصميمات استكشاف الفضاء المبكرة التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد في صناعة الترفيه اليوم. في حين أن هناك العديد من السفن الفضائية الخيالية التي تم إنشاؤها لمختلف الامتيازات، مثل Star Trek، فإن الرسوم المتحركة تذكرنا بمفاهيم المركبات الفضائية الجذابة التي ولدت من الخيال البشري قبل أن تسمح لنا التكنولوجيا الحديثة بالمغامرة في الفضاء.

بينما ننتظر لنرى ما إذا كانت Hazegrayart ستستمر في تسليط الضوء على المزيد من تصميمات استكشاف الفضاء المبكرة، يمكننا الاستمتاع بمقطع مدته أربع دقائق لسفينة الصواريخ Flash Gordon أدناه.

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