نصائح لتصوير كسوف الشمس "حلقة النار".

يمثل كسوف الشمس الحلقي القادم “حلقة النار” في 14 أكتوبر 2023 فرصة رائعة للمصورين لالتقاط صور مذهلة لهذا الحدث السماوي. وإليك بعض النصائح التي تساعدك على تصوير الكسوف:

السلامة أولا

تأكد من سلامتك واحمي كاميرتك باستخدام مرشح شمسي خاص، تمامًا مثلما تستخدم نظارات الكسوف لحماية عينيك. يمكن أن يساعد استخدام حامل ثلاثي الأرجل ومؤقت تحرير الغالق المؤجل أيضًا في تثبيت الكاميرا وتجنب الصور الباهتة.

أي كاميرا هي كاميرا جيدة

لا تحتاج إلى كاميرا DSLR باهظة الثمن لالتقاط صور رائعة للكسوف. سواء كان لديك كاميرا متطورة أو هاتف مزود بكاميرا، فإن العامل الأكثر أهمية هو مهارتك كمصور. المفتاح هو أن يكون لديك عين جيدة ورؤية للصورة التي تريد إنشاءها. إذا لم يكن لديك عدسة تكبير مقربة، فركز على التقاط لقطات المناظر الطبيعية التي تلتقط البيئة المتغيرة.

ابحث عن أعلى، أسفل، في كل مكان

في حين أن الشمس هي التركيز الرئيسي أثناء الكسوف، فلا تنس أن تنظر حولك. عندما يمر القمر أمام الشمس، ستغمر المناظر الطبيعية ظلال طويلة، مما يخلق إضاءة وظلال فريدة من نوعها. يمكن للثقوب الطبيعية التي تم إنشاؤها بواسطة أوراق الشجر المتداخلة إنشاء نسخ مصغرة للكسوف على الأرض. قم بتجربة اللقطات ذات الزاوية الواسعة لالتقاط تجربة الكسوف الشاملة.

التركيز على التجربة الإنسانية

التقط مشاعر وإثارة الأشخاص الذين يشاهدون الكسوف. ردود أفعال من حولك يمكن أن تصنع صورًا رائعة. يقترح مصور ناسا بيل إينغلس التركيز على العنصر البشري لالتقاط جوهر الحدث حقًا.

ممارسة

تعرف على إعدادات الكاميرا قبل الكسوف. تعرف على كيفية ضبط التعرض للضوء وتركيز الكاميرا يدويًا للحصول على لقطات واضحة. اختبر إعداداتك مسبقًا باستخدام الشمس غير المحجبة للعثور على التعريض الضوئي الأمثل. سيضمن هذا أنك جاهز لالتقاط المراحل الجزئية أو الحلقية للكسوف.

مشاركة

بعد الكسوف، شارك صورك مع الأصدقاء والعائلة. ضع علامة على الصور على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام @NASA للتواصل مع الآخرين الذين التقطوا الكسوف في جميع أنحاء البلاد.

وتذكر أيضًا أن تأخذ وقتًا للاستمتاع بالكسوف بأم عينيك، ولكن تأكد من ارتداء نظارات الرؤية الشمسية طوال الحدث لحماية عينيك.

التعاريف:

– كسوف الشمس “حلقة النار”: كسوف حلقي للشمس يمر فيه القمر بين الأرض والشمس لكنه لا يغطي قرص الشمس بالكامل، مما يخلق حلقة ساطعة من الضوء.

– مرشح الطاقة الشمسية: مرشح خاص يستخدم لحماية الكاميرات والعين من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس المباشرة أثناء الكسوف.

- حامل ثلاثي: حامل ثلاثي الأرجل يوفر ثبات الكاميرا.

– مؤقت إطلاق الغالق المؤجل: مؤقت يسمح للكاميرا بالتقاط الصور دون التسبب في أي حركة أو اهتزاز.

مصادر:

- ناسا