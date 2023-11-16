الجمعية الفيزيائية الأمريكية تكرم أعضاء مجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لمساهماتهم في الفيزياء

كرمت الجمعية الفيزيائية الأمريكية (APS) مؤخرًا خمسة أعضاء من مجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لمساهماتهم الكبيرة في مجال الفيزياء. لقد حقق هؤلاء الأفراد اكتشافات وتقدمات رائدة في مجالات مختلفة من الفيزياء، بدءًا من الفيزياء النووية إلى الفيزياء الحاسوبية. لقد مهدت أبحاثهم المتميزة الطريق لمزيد من الاستكشاف وفهم المبادئ الأساسية التي تحكم عالمنا.

حصل فيت بوزا، أستاذ الفيزياء الفخري لدى فرانسيس إل فريدمان، على جائزة توم دبليو بونر في الفيزياء النووية لعمله الرائد في إنتاج الجسيمات المتعددة في تصادمات البروتون والنواة والنواة. من خلال بحثه، اكتشف بوزا قياس المشاركين وقاد تجربة PHOBOS، وسلط الضوء على خصائص بلازما كوارك-غلوون ودورها في تكوين الكون.

حصل كارول باسيك، مدرس الرياضيات التطبيقية، على جائزة أطروحة أندرياس أكريفوس في ديناميكيات الموائع لدراسته الرائعة حول تنافر الكثبان الرملية والتفاعل مع عوائق الكثبان الرملية. أدى عمل باجيك، الذي يجمع بين التجارب المعملية، وتحليل البيانات، والنمذجة الرياضية، إلى تعميق فهمنا لديناميات الرواسب وميكانيكا الموائع في الكثبان الرملية تحت الماء.

تم تكريم كاري سيزاروتي، باحثة ما بعد الدكتوراه في مركز الفيزياء النظرية، بجائزة جي جي ونوريكو ساكوراي لأطروحة في فيزياء الجسيمات النظرية. أدى استكشاف سيزاروتي لإشارات المصادم الفيزيائية خارج النموذج القياسي إلى تطوير عناصر جديدة يمكن ملاحظتها على شكل حدث وإحراز تقدم في الحالة الفيزيائية لمسرعات ومصادمات الميونات المستقبلية.

حصل تشاو لي، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر أبحاث الإلكترونيات (RLE)، على جائزة بحث أطروحة الدكتوراه المتميزة في فيزياء الشعاع لمساهماته في تطوير تكنولوجيا الشعاع الذري المصغر والمصنعة بشكل دقيق. لقد أتاح اختراع لي لتقنيات مقياس الرقائق توصيلًا دقيقًا ومستهدفًا للذرات المحايدة، مع تطبيقات محتملة في الحوسبة الكمومية والقياسات الدقيقة.

حصل بابلو جاستون ديبينيديتي، خريج قسم الهندسة الكيميائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعميد الحالي لجامعة برينستون للأبحاث، على جائزة أنيسور الرحمن للفيزياء الحاسوبية. لقد ساهمت عمليات المحاكاة الرائدة التي أجراها ديبينيديتي في تطوير فهمنا للسوائل فائقة التبريد، والنظارات، والمحاليل المائية، مما يوفر نظرة ثاقبة لظواهر مهمة مثل التحول من سائل إلى سائل في الماء.

يجسد هؤلاء الأفراد الاستثنائيون روح البحث العلمي والابتكار، ويدفعون حدود المعرفة في مجالات تخصصهم. ومن خلال مساهماتهم، فإنهم يلهمون الأجيال القادمة من علماء الفيزياء لمواصلة استكشاف وكشف أسرار الكون.

أسئلة وأجوبة

من حصل على جائزة توم دبليو بونر في الفيزياء النووية؟

حصل البروفيسور فيت بوزا على جائزة توم دبليو بونر في الفيزياء النووية لعمله الرائد في إنتاج الجسيمات المتعددة في تصادمات البروتون والنواة والنواة والنواة.

ما هي جائزة أطروحة أندرياس أكريفوس في ديناميات الموائع؟

تُمنح جائزة أطروحة أندرياس أكريفوس في ديناميات الموائع للأفراد الذين أجروا أبحاثًا متميزة في مجال ديناميات الموائع.

ما هي جائزة أطروحة جي جي ونوريكو ساكوراي في فيزياء الجسيمات النظرية؟

تُمنح جائزة أطروحة جي جي ونوريكو ساكوراي في فيزياء الجسيمات النظرية للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في دراسة فيزياء الجسيمات النظرية.

من حصل على جائزة بحث الدكتوراه المتميز في فيزياء الشعاع؟

حصل تشاو لي، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر أبحاث الإلكترونيات (RLE)، على جائزة بحث أطروحة الدكتوراه المتميزة في فيزياء الشعاع لمساهماته في تطوير تكنولوجيا الشعاع الذري المصغر والمصنعة بشكل دقيق.

ما هي جائزة أنيسور الرحمن للفيزياء الحاسوبية؟

تُمنح جائزة أنيسور الرحمن للفيزياء الحاسوبية للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجال الفيزياء الحاسوبية من خلال عمليات المحاكاة والأبحاث الرائدة.