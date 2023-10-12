حصل الدكتور بول أ. فاندن بوت على منحة كارل جي جانسكي للمحاضرة لعام 2023

تم تكريم الدكتور بول أ. فاندن بوت، كبير العلماء الفخري في المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي (NRAO)، بمنحة كارل جي جانسكي للمحاضرة لعام 2023. تُكرّم هذه الجائزة المرموقة، التي أنشأتها شركة Associated Universities, Inc. (AUI)، الأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة في مجال علم الفلك الراديوي.

بدأت مسيرة الدكتور فاندن بوت في علم الفلك الراديوي بعد حصوله على درجة الدكتوراه. من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. لقد لعب دورًا حيويًا في تطوير علم فلك الطول الموجي المليمتري في مرصد ماكدونالد. من عام 1985 إلى عام 2002، شغل منصب مدير NRAO، حيث أشرف على العديد من المشاريع البارزة بما في ذلك استكمال مصفوفة خط الأساس الطويلة جدًا، وتلسكوب جرين بانك، والمصفوفة الكبيرة جدًا الموسعة (الآن مصفوفة جانسكي الكبيرة جدًا)، وبدء مرصد أتاكاما. المصفوفة المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA).

ALMA هو مشروع فلكي رائد يتكون من 66 تلسكوبًا راديويًا يقع في الصحراء التشيلية. شغل الدكتور فاندن بوت منصب المدير المؤقت لـ ALMA في الفترة من 2002 إلى 2003. كما شغل منصب الرئيس المؤقت لمركز ألما للعلوم في أمريكا الشمالية من 2004 إلى 2005. على الرغم من مواجهة تحديات التمويل والمواقف غير المؤكدة، لعب الدكتور فاندن بوت دورًا محوريًا في ضمان نجاح مشروع ALMA.

وبالإضافة إلى أدواره القيادية، قام الدكتور فاندن بوت بتأليف ما يقرب من 100 مقال بحثي وشارك في تأليف كتاب “تلسكوب ALMA: قصة مشروع علمي ضخم” الذي نشرته مطبعة جامعة كامبريدج في عام 2023.

سيلقي الدكتور فاندن بوت محاضرته في جانسكي بعنوان "علم الفلك المليمتري في NRAO - بعض الذكريات الشخصية" في مواقع مختلفة. سيتم إلقاء المحاضرة في شارلوتسفيل، فيرجينيا يوم 8 نوفمبر، وفي مرصد جرين بانك في جرين بانك، فيرجينيا الغربية يوم 9 نوفمبر، وفي سوكورو بولاية نيو مكسيكو يوم 17 نوفمبر.

منذ إنشائها في عام 1966، كرمت منحة يانسكي للمحاضرات العديد من الشخصيات البارزة في مجال علم الفلك الراديوي. من بين الفائزين السابقين الحائزين على جائزة نوبل مثل الدكاترة. سوبرامانيان شاندراسيخار، إدوارد بورسيل، تشارلز تاونز، أرنو بنزياس، روبرت ويلسون، ويليام فاولر، جوزيف تايلور، ورينهارد جينزل. ومن بين الفائزين البارزين أيضًا جوسلين بيل بورنيل، مكتشفة النجم النابض الأول، وفيرا روبين، مكتشفة المادة المظلمة في المجرات.

يعد المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي ومرصد جرين بانك من المرافق التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية، التي تديرها شركة Associated Universities, Inc.

مصادر:

– الجامعات المرتبطة (AUI)

– المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي (NRAO)