المفترس ما قبل التاريخ: العثور على عموني داخل سمكة متحجرة

حقق العلماء اكتشافًا استثنائيًا أثناء فحص مادة الأمونيت المحفوظة جيدًا والأسماك المتحجرة التي تم العثور عليها معها. وكشف الاكتشاف المفاجئ أن السمكة قد ابتلعت بالفعل قطعة الأمونيت الكبيرة، وهو حدث لم يتم ملاحظته من قبل. ربما يكون الأمونيت، وهو نوع من رأسيات الأرجل انقرض منذ ملايين السنين، قد تسبب في غرق السمكة أو انسداد جهازها الهضمي، مما أدى إلى عواقب وخيمة على المفترس.

الحفرية، التي تم اكتشافها في ألمانيا عام 1977، موجودة في مجموعة متحف الدولة للتاريخ الطبيعي في شتوتغارت. وقد نشر باحثان من المتحف، صموئيل كوبر وإيرين ماكسويل، مؤخرًا ورقة بحثية في مجلة جيولوجيكال تصف الأسماك والأمونيت التي تستهلكها. تنتمي أنواع الأسماك، Pachycormus macropterus، إلى مجموعة منقرضة من الأسماك البحرية ذات الزعانف الشعاعية تسمى pachycormids. يمكن أن تتراوح هذه الأسماك من أحجام صغيرة يصل طولها إلى 50 قدمًا. في حين أن النظام الغذائي لنباتات pachycormids ليس مفهومًا تمامًا، فقد وجد الباحثون أدلة على أنها استهدفت بشكل أساسي رأسيات الأرجل ذات الأجسام الرخوة والأسماك الصغيرة.

يعد اكتشاف السمكة التي تحتوي على الأمونيت بالداخل أمرًا مهمًا لأنه يوفر نظرة ثاقبة لسلوك التغذية والنظام الغذائي لسمكة pachycormids. لقد أثبت أن الأسماك كانت تستهلك في بعض الأحيان رأسيات الأرجل غير الصدفية، وهو ما يتعارض مع الافتراضات السابقة حول نظامها الغذائي. وفقًا لأديل كلومميكر، أمين علم الحفريات في متاحف جامعة ألاباما، فإن هذا الاكتشاف رائع ويساعد في إعادة بناء شبكات الغذاء القديمة بشكل أكثر دقة.

إن وضع الأمونيت داخل جسم السمكة وغياب بعض العظام التي قد تشير إلى التحلل يدعم بقوة النظرية القائلة بأن السمكة ابتلعت الأمونيت وهي على قيد الحياة. في حين أن هناك أدلة سابقة على أن الأسماك تستهلك عن طريق الخطأ يرقات الأمونيت الصغيرة، فإن هذا الاكتشاف الجديد يشير إلى أن ابتلاع الأمونيت بالكامل لم يكن عرضيًا.

يوفر هذا الاكتشاف المتحجر غير العادي معلومات قيمة عن النظم البيئية البحرية القديمة ويلقي الضوء على العادات الغذائية للحيوانات المفترسة البحرية في عصور ما قبل التاريخ. فهو يوضح التفاعلات والديناميكيات المعقدة التي كانت موجودة بين الأنواع منذ ملايين السنين، ويدفع فهمنا لحياة ما قبل التاريخ إلى أبعد من ذلك.

مصادر:

- كوبر، صموئيل، وماكسويل، إيرين. "دليل على الافتراس على الأمونيت من قبل الأسماك المنقرضة Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) من أواخر العصر الجوراسي (أوائل العصر التيتوني) Posidonia Shale في جنوب ألمانيا." المجلة الجيولوجية، 2021.

– متاحف جامعة ألاباما.